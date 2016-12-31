يوم رياضي لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة

الشارقة (وام)

نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة يوماً رياضياً مفتوحاً لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة وذلك ضمن احتفالات الإمارة بأسبوع النزيل الخليجي الموحد بدورته الخامسة التي تأتي تحت شعار «معاً لتحقيق الإصلاح».

حضر الفعالية التي أقيمت في المؤسسة ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والعقيد أحمد سهيل نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة والمقدم منى سرور مدير فرع النساء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة إلى جانب عدد من الضباط بشرطة الشارقة.

تضمن اليوم الرياضي المفتوح فقرات وأنشطة ترفيهية متنوعة إلى جانب مباريات في كرة الطائرة وكرة الطاولة تنافست خلالها النزيلات مع عدد من لاعبات الفرق الرياضية التابعة لنادي الشارقة الرياضي اللاتي حرصن على المساهمة في إنجاح اليوم من خلال مشاركتهن المشرفة التي لاقت قبولا واستحسانا كبيرين من قبل النزيلات. وقالت ندى النقبي: نؤمن في المؤسسة بأهمية تأهيل نزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية وتفعيل مشاركتهن في مختلف المناسبات وإعداد برامج تأهيل خاصة لهن من شأنها أن تسهل عملية دمجهن مستقبلا بعد اكتمال فترة العقوبة كونهن جزءا من هذا المجتمع ويتوجب علينا الاهتمام بهن وتسليط الضوء على قضاياهن والجلوس إليهن لسماع مشاكلهن إلى جانب دعم كافة الجهود الرسمية والمجتمعية الرامية إلى صياغة شخصياتهن وغرس القيم الإنسانية والتربوية في نفوسهن.. وفي هذا السياق جاء تنظيمنا لهذا اليوم الرياضي المفتوح الذي هدفنا من خلاله إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس النزيلات.

من جانبها، قالت المقدم منى سرور إن نزيلات المؤسسة يحظين برعاية خاصة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر انتهاج سياسة متكاملة ترمي إلى تشجيع النزيلات على عدم العودة إلى سلك الطرق الخاطئة.