يوم رياضي لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة

الشارقة (وام)
نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة يوماً رياضياً مفتوحاً لنزيلات المؤسسة العقابية والإصلاحية في الشارقة وذلك ضمن احتفالات الإمارة بأسبوع النزيل الخليجي الموحد بدورته الخامسة التي تأتي تحت شعار «معاً لتحقيق الإصلاح».
حضر الفعالية التي أقيمت في المؤسسة ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والعقيد أحمد سهيل نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة والمقدم منى سرور مدير فرع النساء بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة إلى جانب عدد من الضباط بشرطة الشارقة.
|
|
من جانبها، قالت المقدم منى سرور إن نزيلات المؤسسة يحظين برعاية خاصة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عبر انتهاج سياسة متكاملة ترمي إلى تشجيع النزيلات على عدم العودة إلى سلك الطرق الخاطئة.