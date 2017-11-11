الجيش العراقي يطلق عملية تحرير «راوه» من داعش

سرمد الطويل (بغداد)

أعلن الجيش العراقي في محافظة الأنبار امس بدء القصف المدفعي والجوي على قضاء «راوه» غربي الأنبار تمهيدا لتحريرها.وأضاف الجيش في بيان أن «قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف خطوط إمدادات تنظيم «داعش» وأماكن تواجدهم في قضاء «راوه» غربي محافظة الأنبار، تمهيدا لشن هجوم بري واسع النطاق لاستعادة هذه المنطقة التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ أكثر من 3 أعوام».

وأضاف أن القصف تركز على أهداف محددة داخل مركز المدينة وعند مداخلها، في خطوة تهدف إلى تدمير الترسانة الحربية للتنظيم قبيل اقتحامها، مشيرا إلى أن عملية القصف جاءت بالتزامن مع تأمين جسر ناحية الرمانة، تمهيدا لعبور القطاعات العسكرية باتجاه القضاء.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، ضبط مخزن للعتاد يحتوي على 7 صواريخ موجهة شرقي محافظة الأنبار.

وتمكنت قوات الحشد من تفكيك 25 منزلا مفخخا و6 أحزمة ناسفة غرب قضاء القائم بمحافظة الأنبار.

وأبلغ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رويترز امس، أنه ليس لديه «أي معلومات يمكن إعلانها بشأن مكان» زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. وترددت أنباء صحفية عن وجود أبو بكر البغدادي في مدينة البوكمال السورية خلال عملية الجيش السوري وحلفائه لاستعادة المدينة.

ولم يحدد التقرير إن كان البغدادي اعتقل في البوكمال التي أعلن الجيش السوري السيطرة عليها هذا الأسبوع.