جولف «دبي ديزرت كلاسيك».. تحدي النجوم

دبي (الاتحاد)

تشهد النسخة الـ 28 لبطولة «دبي ديزرت كلاسيك للجولف»، أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف في دبي، وتنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس، مشاركة ألمع نجوم العالم ممن تجمعهم صفة «أصدقاء دبي»، نظرا لحرصهم الدائم على التواجد في البطولات التي تقام فيها، وتحديدا هذه البطولة.

وتواصلت تأكيدات النجوم للمشاركة في الحدث بداية من الأيرلندي الشمالي بطل عامي 2009 و2015، وصاحب الرقم القياسي الشخصي بالمشاركة في المنافسات بواقع 11 مرة، والإنجليزي داني ويليت حامل لقب البطولة العام الماضي، والسويدي هنريك سيتنسون بطل نسخة 2007 وحامل لقب «السباق إلى دبي»، كما يتواجد الإسباني رافا كابريرا بيلو، الذي يساهم في مشروع نشر الجولف في المدارس العربية بالتعاون مع اتحاد الجولف وموانئ دبي العالمية، إلى جانب الإنجليزي لي ويستوود ومواطنه مات فيتزباتريك سفير مؤسسة الجولف في دبي وبقية القائمة من «أصدقاء دبي»، الذين باتوا علامة مضيئة تتميز بهم البطولة بين نظيراتها على مستوى العالم.

وأكد ماكلروي أن مشاركته بشكل دائم في المنافسات، يعود للقيمة التي تمتلكها البطولة، وذكرياته الجميلة للغاية هنا، حيث نجح ببلوغ الجولة النهائية لبطولة في الجولة الأوروبية للمرة الأولى هنا وهو في سن السابعة عشر حينما كان لاعبا هاويا، وهنا أيضا حققت أول لقب له في مسيرته الاحترافية. من جانبه، أكد السويدي هنريك ستينسون، بطل الجولة الأوروبية العام الحالي، والحاصل على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية، الذي كان مقيما في دبي قبل التوجه للإقامة في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2012 مشاركته في البطولة، وقال: دائما من الرائع العودة إلى ملعب اعتدت المشاركة فيه، امتلك هنا العديد من أفراد العائلة والأصدقاء والمشجعين الذين يدعمونني، كان عاما رائعا بعدما أصبحت أول لاعب سويدي يحقق لقب بطولة كبرى بالفوز في أميركا، وأتمنى أن استغل هذا الأمر في منافسات الموسم الجديد، وتحديدا في دبي، المكان الذي استمتع بممارسة الجولف فيه وقضاء الوقت بعيدا عن الملعب أيضاً، ناهيك عن إحراز اللقب عام 2007، في نسخة شارك فيها الأميركي تايجر وودز والجنوب أفريقي إيرني إليس، إنه لقب سيبقى عالق في ذاكرتي دائما. وتحدث محمد جمعة بوعميم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للجولف في دبي، موضحا أن الجولف بات علامة فارقة بالتميز التنظيمي الإماراتي، والقدرة على تحويل الرياضة إلى رافد سياحي واقتصادي مهم، والعلاقة المتينة مع نجوم العالم الذين باتوا أصدقاء للمدينة، وخير سفراء للترويج لها حول العالم، لجذب المزيد لزيارتها والاستمتاع بطبيعتها ومعالمها الخلابة، وقال: تعد بطولة دبي ديزرت كلاسيك واحدة من العوامل الرئيسة في نمو وتطور رياضة الجولف في الإمارات والمنطقة، ومع تأكيد مشاركة هذه النخبة من اللاعبين فإننا نتوقع عرضا قويا ومنافسات تشد انتباه الجماهير حتى اللحظات الأخيرة منها كما جرت العادة دائما.