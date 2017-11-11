المحاصرون في دير الزور: 100 متر تبعدنا عن الحياة



تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017 حلب (د ب أ) وجه المدنيون العالقون في حويجة كاطع وسط نهر الفرات غرب مدينة دير الزور السورية، نداء إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتأمين عبورهم إلى ضفة نهر الفرات الشرقية، وقال المدنيون، في نداء، «نحن المدنيين العالقين في حويجة كاطع بجزيرة صغيرة في نهر الفرات، نتعرض منذ نحو أسبوع لهجوم بمختلف أنواع الأسلحة من قبل نظام الأسد، الذي يحاصرنا، ويستهدفنا بذريعة قتال تنظيم داعش، ويشاركه في ذلك سلاح الجو الروسي. وقد قتل وجرح منا حتى الآن، عشرات، بينهم الأطفال والشيوخ والنساء، دون أي إمكانية لتلقي العلاج أو الإغاثة الطبية.وقال المدنيون العالقون«إننا نناشد قوات التحالف الدولي، والقوى التابعة لها، والهيئات المدنية في العالم أجمع، ومنظمات حقوق الإنسان، التدخل العاجل لإجلائنا إلى الضفة الشمالية لنهر الفرات، التي يفصلنا عنها مئة متر فقط، وإنقاذ أرواح مئات الأطفال والشيوخ والنساء، الذين يتعلق مصيرهم بموقف إنقاذي منكم، ويفصلهم عن الموت المحقق صحوة ضميركم.