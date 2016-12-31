2016 ميلاد ورحيل روزبيرج

مدريد (د ب أ)

كم كان شاقاً هو الصراع، الذي دخله الألماني روزبيرج، من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بلقب بطولة العالم لسباقات السيارات «الفورمولا- 1»، ليخرج منه خائر القوى ويقرر عدم الاستمرار في هذا المجال والاعتزال، بعد خمسة أيام فقط من حصده اللقب العالمي الأول له في تاريخه.

ولم يكن أحد يتوقع هذا القرار أو يشتبه في أي شيء قد يفضي إليه، فقد تمكن السائق الألماني من إخفاء الخبر جيداً، ثم أحدث زلزالاً كبيراً مفاجئاً في البطولة الأشهر لرياضة المحركات.

وقال روزبيرج (31 عاماً) في بيانه، الذي أعلن فيه اعتزاله: «مكثت 25 عاماً مع رياضة المحركات، وكان حلمي وهدفي الأكبر والأعظم هو أن أصبح بطلاً للعالم، كان علي أن أقدم تضحيات كثيرة».

وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم إن هذا الموسم كان صعباً للغاية، بعد الإحباطات الكبيرة في الأعوام الأخيرة، قدمت هذا الموسم كل شيء كالمجنون، ووصلت إلى مستوى لم يسبق لي أن وصلت إليه، ولكن هذا كان له تداعياته على عائلتي، لقد كان مجهوداً كبيراً للغاية، بذلناه».