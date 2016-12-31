«جودلفين» والإسطبل الأحمر يحتكران آخر سباقات 2016

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك» باللون الأزرق الملكي الشهير، كما حقق المدرب دوج واتسون المشرف على «الإسطبل الأحمر» «سوبر هاتريك»، فيما حقق المالك محمد خليفة البسطي والفارس باتريك دوبس ثلاثية كفلت لهما التألق، في السباق الخامس لمضمار ميدان العالمي آخر سباقات مضمار ميدان العالمي في عام 2016، الذي أقيم يوم أمس الأول، وتألف من ثمانية أشواط تنافست خلالها نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة على جوائز مالية قدرها مليون و310 آلاف درهم برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وحققت خيول جودلفين الناشئة عبر المدرب شارلي ابيلباي المشرف على إسطبلات «المرموم مأثرة» حين احتكرت المراكز الأولى في الأشواط الثلاثة الاستهلالية، منها ثنائية عبر الفارس كولم ادنهو، وانتصار للفارس دين اونيل.

وحقق المهر «كابيزانو» الفوز الأول لجودلفين بقيادة كولم ادنهو في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة في سن السنتين والثلاث سنوات فما فوق على لقب سباق «كاست هاوس» البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم.

وجاء فوز «كابيزانو» بفارق طولين عن «فوري» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، فيما جاء ثالثاً «بي جيرسي» لشارلز أي فيبكي، وتمكن البطل من قطع المسافة في 1:24:41 دقيقة.