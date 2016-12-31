أبوظبي (الاتحاد)

حفلت فعاليات اليوم الثاني والأخير لبطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، بمنافسات مثيرة خلال الأشواط التأهيلية، وبرزت إسطبلات عجمان التي كانت خيولها حاضرة في صدارة ثلاثة أشواط، وأقيمت البطولة بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

شارك في المنافسات التي استضافها نادي أبوظبي للفروسية ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، 340 من أجود الخيول العربية وأنقى السلالات بمختلف المرابط بالدولة.

وانتزعت خيول مربط عجمان المركز الأول في القسم «ب» شوط المهرات بعمر سنة، والقسم «أ» في شوط الأفراس، والقسم «ه» في شوط الأمهار بعمر سنة، وسجل مربط دبي ثنائية في شوطي الأفراس القسم «ب» والأمهار القسم «د» وبرزت خلال الحفل خيول مرابط قلفا والمها والجزيرة والنخيل والعالية.

وأحرزت المهرة «موخايل قلفا» لمربط جلفا المركز الأول في الشوط الثالث، المخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات القسم «أ» وتم الفصل بينها و«مراح البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، بالرجوع إلى الهوية العربية بعد تعادلها في عدد النقاط، وجاءت في المركز الثالث «ريم المها» لمبرط المها.