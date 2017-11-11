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داعش يستعيد نصف مساحة البوكمال بهجوم مضاد
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تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017

عواصم (وكالات)

استعاد تنظيم داعش الإرهابي أمس إثر هجوم مضاد نصف مساحة البوكمال الحدودية مع العراق غداة إعلان الجيش السوري وحلفائه السيطرة بالكامل على المدينة التي تعد الأخيرة بيد داعش في سوريا.

وشنّ التنظيم هجوماً مضاداً أتاح له صباح أمس الاستيلاء على أحياء عدة في الجزء الشمالي من المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن التنظيم سيطر على «أكثر من 40 في المئة من المدينة، تتركز في أحياء في شمالها وشمال شرقها وشمال غربها».

وأوضح أن داعش «يحاول الدفاع عن آخر معاقله» في سوريا، حيث لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة. وكان التنظيم انكفأ أمام الهجمات التي استهدفته على طرفي الحدود السورية العراقية، إلى مدينة البوكمال.

إلا أن قوات النظام السوري وحلفاءها حققت تقدماً سريعاً باتجاه المدينة عززه سيطرة القوات العراقية الأسبوع الماضي على قضاء القائم على الجهة المقابلة للحدود. ... المزيد
     
 