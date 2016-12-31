بطولة المكسيك محطتي المقبلة بعد عملية لندن

دبي( الاتحاد)

يغادر محمد خميس نجم منتخب ذوي الإعاقة وصاحب أول ميدالية أولمبية ذهبية لـ«فرسان الإرادة» إلى لندن خلال أيام لإجراء جراحة في الكتف بعد حصوله على ذهبية وزن 88 كجم في «ريو» على يد الجراح السابق الذي أجرى له عملية سابقة بعد أصابته قبل المشاركة في دورة لندن 2012.

وقال بطلنا الأولمبي سأغيب عن المشاركة في النسخة الجديدة لكأس العالم المقامة بالمجر في أبريل المقبل، بسبب هذه الجراحة حتى أكون في قمة جاهزيتي البدنية والنفسية من أجل خوض تحدي بطولة العالم في المكسيك أكتوبر 2017.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى لكى يحقق البرنامج العلاجي النجاح المنشود، خاصة هنالك العديد من التحديات التي تواجهني خلال الفترة المقبلة لتكرار مشهد النجاحات.

وقال: سأخضع إلى برنامج تأهيلي بعد العودة من لندن يشتمل على العلاج الطبيعي من أجل العودة سريعا للمشاركات المحلية والخارجية.