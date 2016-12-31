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ثاني جمعة أول إماراتي يتولى رئاسة «استشاري» الأولمبياد الخاص:

«ألعاب أبوظبي 2019» علامة فارقة في رياضة «الذهنية»
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تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

أسامة أحمد (دبي)

يعتبر ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي للمعاقين أول إماراتي يتولى رئاسة المجلس الاستشاري الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح ثاني أن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المبادرات التي تصب في مصلحة تطوير الأولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تشتمل على العديد من البرامج والأنشطة.

وقال: «إن الإمارات عضو أصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونتطلع إلى أن نقدم ألعاباً استثنائية خلال استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019».

وأضاف: «إن العالم موعود بدورة ألعاب نوعية ومتميزة ومبتكرة في أبوظبي في ظل الاهتمام الكبير الذي تجده هذه الاستضافة التاريخية من القيادة الرشيدة كونها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأشار ثاني إلى أن ألعاب أبوظبي 2019 ستكون علامة فارقة في رياضة الألعاب الذهنية، خصوصاً أن العاصمة تملك مقومات تقديم دورة تاريخية ستظل عالقة بأذهان كل من يحظى بمشاهدتها. ... المزيد
     
 

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