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تخصص في الفوز على الكبار

الكوماندوز يلحق بالإمبراطور أول خسارة في دوري اليد
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تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

رضا سليم (دبي)

ضربت المفاجآت الجولة الخامسة والأخيرة قبل التوقف الطويل لدوري أقوياء اليد، والذي يستمر لمدة شهر، بعدما حقق فريق الشعب أكبر المفاجآت بالفوز على المتصدر فريق الوصل 26-22 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول، بصالة الكوماندوز وهي أول هزيمة للوصل خاصة أنه كان الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لخسارة، في الوقت الذي واصل فريق الشعب عروضه القوية وحقق الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الماضية على الجزيرة، وبات الكوماندوز متخصص الفوز على الكبار.

وظهرت رغبة الكوماندوز في الفوز على الإمبراطور من بداية المباراة وحسم الشوط الأول بفارق 4 أهداف، 15-10، وكان الفارق الكبير محفزاً لأبناء قلعة الشعب في مواصلة السيطرة في الشوط الثاني ونجحوا في رفع الفارق إلى 7 أهداف، واستمر الأداء القوي حتى نهاية المباراة، والفوز بفارق 4 أهداف، 26-22، ليحقق الشعب فوزين على الوصل والجزيرة وتعادلاً مع العين وخسارة واحدة أمام النصر، وهي نتائج أفضل بكثير من المواسم الماضية للكوماندوز.

أدار المباراة الحكمان محمد النعيمي وشهاب أحمد وعلى الطاولة أحمد بشار وخالد غلوم والمراقب محمد نادر.

على الجانب الآخر خطف الشارقة أصعب فوز على الشباب بفارق هدف، 21-20 في آخر 10 ثوان، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة الجوارح، في الوقت الذي عاد الجزيرة لانتصاراته بالفوز على العين 27-25 في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة البنفسج، أمس الأول، بينما حقق فريق الأهلي الفوز على الفريق الدولي «دي أي اتش سي» 33-26 في مباراة النقطة الواحدة للفرسان.

ورغم خسارة الوصل المتصدر فإنه حافظ على القمة، برصيده 11 نقطة، وقفز الشارقة إلى مركز الوصافة برصيد 10 نقاط والشباب الثالث 9 نقاط، والشعب الرابع برصيد 9 نقاط والجزيرة الخامس 9 نقاط والفريق الدولي السادس 8 نقاط والعين السابع 7 نقاط والنصر الثامن 6 نقاط والأهلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط. ... المزيد
     
 

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