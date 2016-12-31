«الأبيض» يبدأ المشوار بلقاء «النسور الخضر»

علي معالي(القاهرة)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة السلة مساء اليوم أولى مباريات في البطولة العربية للرجال لكرة السلة برعاية «طيران الإمارات» في نسختها رقم 22، بلقاء أفريقي قوي للغاية أمام المنتخب الجزائري «النسور الخضر» في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت دبي. وكانت البطولة انطلقت مساء أمس بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بلقاء المنتخب المصري مع نظيره البحريني، وتستمر المنافسات حتى الثامن من يناير 2017.

وأتم منتخبنا الوطني تدريباته على الصالة التي تقام عليها البطولة، وظهرت الحالة الفنية والبدنية الجيدة لجميع اللاعبين، أملا في تقديم بطولة قوية تتناسب مع مستوى السلة الإماراتية، وبدون شك المواجهة لها أهميتها في أنها احتكاك قوي مع منتخب أفريقي قوي مثل الجزائر التي تضم بين صفوفها مجموعة من اللاعبين المتميزين، وقام عبد الحميد إبراهيم المدير الفني بتوجيه لاعبينا بالشكل المناسب خلال التدريبات حتى يحقق الأبيض الاستفادة القصوى من مثل هذه المشاركة التي تأتي بعد طول غياب عن المشاركات العربية.

ويضم منتخبنا 12 لاعبا هم: سعيد ومحمد مبارك وقيس عمر وطلال سالم وأحمد عبد اللطيف ومحمد عبدالله مسعود، وراشد أيمن، وعمر خالد، وحمد يعقوب غابش، وحميد هاشل، وخليفة خليل وخالد خليفة عبدالله.

وانضم للبعثة قادمين من دبي كل من عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد رئيس البعثة، ود. منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد عقب الانتهاء من الجمعية العمومية العادية للاتحاد، واجتمع الفردان مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين وطالبهم بضرورة الاستفادة من مثل هذه المشاركات في تكوين خبرات كونها ضد مدارس كروية مختلفة وتحدث مع اللاعبين عن أهمية الظهور بالشكل لمناسب والقوي في هذه النسخة، التي تحظى بمشاركة 6 منتخبات هي السعودية والبحرين ومنتخبنا في عرب آسيا، ومصر والجزائر والمغرب من عرب أفريقيا.