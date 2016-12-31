30 ميدالية وفضية الترتيب العام حصاد الإمارات

العين(الاتحاد)

حصدت الإمارات 30 ميدالية ملونة منها 6 ذهبيات وفضية الترتيب العام في ختام منافسات بطولات آسيا الغربية للشطرنج للفئات العمرية تحت و8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة التي نظمها نادي العين للثقافة والشطرنج برعاية مجلس أبوظبي الرياضي وأقيمت بفندق هيلي روتانا ريحان بمشاركة قياسية وصلت إلى 160 لاعبا ولاعبة من 15 دولة هي الهند وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وسريلانكا وإيران والعراق وسلطنة عمان والكويت والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والإمارات.

وأضاف ناشئو وناشئات الإمارات 8 ميداليات جديدة في بطولة الشطرنج الكلاسيكي وفضية الترتيب العام ليرفعوا الحصاد في الختام إلى 30 ميدالية حيث سبق للإمارات الفوز بـ 12 ميدالية في الشطرنج السريع، 9 ميداليات في الشطرنج الخاطف.

وفاز خالد طارق الطاهر بذهبية فئة 10 سنة وفازت وافية درويش المعمري بذهبية فئة 14 سنة بينما فازت روضة عيسى السركال بذهبية فئة 8 سنوات في ختام منافسات الشطرنج الكلاسيكي.

في فئة 8 سنوات للناشئات فازت روضة السركال بالميدالية الذهبية برصيد 8 نقاط وحصلت لاعبة سريلانكا ليانجي على الميدالية الفضية برصيد 6.5 نقطة تليها لاعبة كازاخستان أمينة سيريكباي (6 سنوات) في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.