«الحشد» يجتاح تلعفر غرب الموصل ويشتبك مع «داعش»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أطلقت مليشيات «الحشد الشعبي» أمس، عملية عسكرية لاستعادة مناطق شمال طريق تلعفر-سنجار غرب الموصل بمحافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش»، بينما قتل 11 مدنيا بهجوم بقذائف أطلقها التنظيم على شمال وشرق الموصل، كما قتل أربعة أشخاص في تفجيرات متفرقة في العاصمة بغداد.

وقالت مليشيات «الحشد» على موقعها الإلكتروني إنها تمكنت أمس، من التقدم من عين الحصان الشمالي غرب تلعفر، باتجاه عين طلاوي بغية تطهير مناطق شمال طريق تلعفر-سنجار من تنظيم «داعش»، وإن هذه القوات اشتبكت مع التنظيم على محور تلعفر-سنجار.

من جهته، أفاد مصدر عسكري عراقي بأن 11 شخصا قتلوا في هجوم بقذائف هاون أطلقها تنظيم «داعش»، واستهدف الأحياء السكنية في المحورين الشمالي والشرقي بالموصل. وقال العميد محمد الجبوري من قيادة العمليات المشتركة، إن القصف خلف أيضا 22 جريحاً في أحياء بالمحورين الشمالي والشرقي من الساحل الأيسر، لافتا إلى أن القوات العراقية تقوم الآن بإخلاء كافة الأحياء التي تقصف.

بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن 6 مدنيين قتلوا بقصف لتنظيم «داعش» على الجانب الأيسر للموصل. وذكرت في بيان أن عناصر داعش بدأت باستهداف المدنيين في المناطق السكنية التي تم تحريرها بوساطة قذائف الهاون والطائرات المسيرة، حيث سقط خلال اليومين الماضيين العديد من قذائف الهاون في حي الرشيدية.