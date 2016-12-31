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مهرجان «ليوا - تل مرعب» يسجل أعلى نسبة متابعة

«الاستعراض الرملي والموتوكروس» أبرز فعاليات اليوم الثالث
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تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

الغربية (الاتحاد)

تتواصل الإثارة والتحدي من خلال اليوم الثالث لمهرجان «ليوا- تل مرعب» الرياضي في نسخته لموسم 2017، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في المنطقة الغربية، وتنظيم نادي الغربية الرياضي.

وكانت اختتمت مساء أمس منافسات الاستعراض الحر للسيارات في جولتها الثانية وسط نجاح كبير ومشاركة وإقبال غير عاديين من المتسابقين المشاركين في الاستعراض، الذي احتضنته حلبة «تل مرعب» للاستعراض الحر على مدار يومين كاملين.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل الإعلان عن الفائزين في منافسات الاستعراض بفئاته الثلاثة حتى اليوم الأخير من المهرجان، حيث سيتم تكريم الفائزين في الاستعراض مع الفائزين في منافسات صعود التل وهي الحدث الأهم من خلال المهرجان.

وتنطلق اليوم منافسات تحدي سيارات «الموتوكروس» بالإضافة إلى منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على التلال المجاورة لتل مرعب في الظهور الأول لهذه الرياضة في المنافسات، بعد أن أقيمت للمرة الأولى في مهرجان العيد الوطني للغربية ديسمبر الماضي.

وتبدأ فعاليات «الموتوكروس» مبكرا مع الهدير الصاخب والقوي للدراجات المشاركة، والتي تستعد من أجل انطلاق السباق، حيث بدأت التحضيرات والتجهيزات مبكرا من أجل خوض منافسات الموتوكروس والتي تقسم إلى خمس فئات هي «فئة 450 برو وفئة 250 برو، فئة ليوا، فئة 65-85 برو، وفئة الكواد». من ناحيته تحدث نهيان بطي القبيسي أحد حكام الموتوكروس عن أهم العناصر التي تركز عليه اللجنة التحكيمية، وهي الأمن والسلامة بالنسبة لجسم الدراجة، واجتيازها للفحص الفني المقرر في منطقة السباق، وقال: يتم فحص كل دراجة قبل دخول السباق، وإجراء المعاينة عن كثب لكافة جسم الدراجة من أجل التأكد من أنها جاهزة من ناحية الأمن والسلامة قبل السماح لها بالمشاركة. ... المزيد
     
 

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