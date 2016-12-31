«الاستعراض الرملي والموتوكروس» أبرز فعاليات اليوم الثالث

الغربية (الاتحاد)

تتواصل الإثارة والتحدي من خلال اليوم الثالث لمهرجان «ليوا- تل مرعب» الرياضي في نسخته لموسم 2017، والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في المنطقة الغربية، وتنظيم نادي الغربية الرياضي.

وكانت اختتمت مساء أمس منافسات الاستعراض الحر للسيارات في جولتها الثانية وسط نجاح كبير ومشاركة وإقبال غير عاديين من المتسابقين المشاركين في الاستعراض، الذي احتضنته حلبة «تل مرعب» للاستعراض الحر على مدار يومين كاملين.

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل الإعلان عن الفائزين في منافسات الاستعراض بفئاته الثلاثة حتى اليوم الأخير من المهرجان، حيث سيتم تكريم الفائزين في الاستعراض مع الفائزين في منافسات صعود التل وهي الحدث الأهم من خلال المهرجان.

وتنطلق اليوم منافسات تحدي سيارات «الموتوكروس» بالإضافة إلى منافسات الاستعراض الرملي للسيارات على التلال المجاورة لتل مرعب في الظهور الأول لهذه الرياضة في المنافسات، بعد أن أقيمت للمرة الأولى في مهرجان العيد الوطني للغربية ديسمبر الماضي.