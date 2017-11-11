سلطان بن حمدان: عهد جديد لرياضة الهجن في السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على عدد من الإجراءات لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه ملاك الهجن، وتسهيل مشاركاتهم في سباقات دول مجلس التعاون، موضحاً معاليه أن حرص خادم الحرمين الشريفين على الوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بملاك الهجن، يؤكد الدعم الكبير الذي تلقاه رياضة الهجن في السعودية، ويعد بداية عهد جديد لرياضة سباقات الهجن في المملكة.

وأشار معاليه إلى أن سباقات الهجن في المملكة، وبقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ستشهد عهداً جديداً من الإنجازات، والتطور الذي سيشمل جميع نواحي هذه الرياضة التراثية، والتي تمثل موروثاً شعبياً خالصاً لأبناء الخليج ككل.

وثمن معاليه دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الإبل، وذلك من خلال توجيه بإقامة سباقات الهجن ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وإنشاء مضمار خاص بأعلى المستويات، مشيراً معاليه إلى أن هذه القرارات ستثري رياضة سباقات الهجن في المملكة التي تحتضن العديد من ملاك الهجن في الخليج، ما يؤكد أننا سنشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين.

وقال معاليه: «هذا الدعم الذي نشهده في المملكة العربية السعودية الشقيقة لرياضة الهجن، هو دعم لجميع ملاك الهجن في دول مجلس التعاون من محبي الأصالة والتراث».