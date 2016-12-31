مراد المصري (دبي)

أثبت الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على مدار السنوات الماضية أنه المدرب الأكثر ذكاء على صعيد التصريحات الفكاهية ذات المغزى، التي تتحول إلى عناوين بارزة في الصحف والمواقع الإلكترونية، وتحديدا منذ قدومه إلى إنجلترا التي تمتلك أحد أكثر وسائل الإعلام بحثا عن الإثارة والمتعة، لتجد ضالتها الجديدة في المدرب الذي توج نفسه بطلا لهذه التصريحات. وعلى عكس التصريحات التي تقلل من المنافس أو تشعل فتيل المشادات بين الجماهير، فإن كلوب قادر على انتقاد أو مدح الفريق المنافس بطريقة مختلفة عن أي شخص آخر، وحتى وصف المباراة قبل أو بعد صافرة النهاية بأسلوب يجعل الجميع ينتظر ماذا سيقول في المؤتمر الصحفي أو المنطقة المختلطة، كونه نجح دائما في رسم الابتسامة وزاد من حماس المتابعين لفرقه ذات الأسلوب الهجومي. وجاء تصريح كلوب الأخير تجاه جوارديولا، لتذكرنا بأبرز 10 تصريحات سابقة للمدرب، حيث رد على سؤال يتعلق بتواجد المدرب الإسباني في مدرجات الانفيلد لرصد ليفربول قبل الموقعة المرتقبة بينهما، ليقول الألماني: ربما أراد جوارديولا رؤية كرة قدم ممتعة !، وهو التصريح المبطن الذي يبرز الأداء الممتع لفريقه الموسم الحالي، بوصفه صاحب الخط الهجومي الأقوى، وبنفس الوقت أخرج نفسه من الدخول في تفسيرات أخرى، تجاه مدرب يمتلك علاقة احترام متبادلة معه.

من السخيف الذي يريد رؤيتي 90 دقيقة ؟

شاءت الأقدار أن تضع القرعة كلوب بمواجهة فريقه السابق دورتموند في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، لتقرر إحدى القنوات التلفزيونية الألمانية وضع كاميرا خاصة ترصد كلوب طوال الـ90 دقيقة في الملعب القديم الذي عاش فيها ذكريات جميلة، وجاء رد المدرب على الأمر: من السخيف الذي يريد رؤية وجهي طوال 90 دقيقة خلال المباراة، لا يمكن أن أغير العالم !.

لا نستحق تسجيل الهدف !