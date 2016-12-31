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«البلوز» يسعى لتحطيم رقم «المدفعجية»

«الليفرز» يصطدم بـ«السيتيزن» في قمة «البريميرليج»
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تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

لندن (د ب أ)

يتطلع تشيلسي إلى إنهاء عام 2016 بشكل رائع وافتتاح مسيرته في 2017 برقم قياسي مع مواصلة تعزيز وضعه في صدارة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي.

ويحتاج تشيلسي إلى الفوز اليوم على ضيفه ستوك سيتي في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة، ثم الفوز على توتنهام يوم الأربعاء المقبل في المرحلة التالية من المسابقة ليعادل بهذا الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية، التي يحققها أي فريق في المسابقة، وهو الرقم المسجل باسم أرسنال في 2002 برصيد 14 انتصاراً متتالياً.

واستقبلت شباك تشيلسي هدفين فقط في آخر 12 مباراة خاضها بالمسابقة، حيث حقق فيها الفوز جميعاً، وذلك بعد هزيمتين متتاليتين، أمام ليفربول وأرسنال في سبتمبر الماضي.

ويتصدر تشيلسي جدول المسابقة حالياً برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط أمام ليفربول، الذي يستضيف مانشستر سيتي (39 نقطة) صاحب المركز الثالث في مباراة أخرى غداً بنفس المرحلة.

ولجأ الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي إلى تغيير طريقة لعب الفريق من 4 / 4 / 2 إلى 4 / 3 / 3 ليثمر هذا التغيير ويحقق الفريق الانتصار تلو الآخر، علماً بأن تألق حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا لعب دوراً كبيراً أيضاً في انتصارات الفريق المتتالية. ... المزيد
     
 

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