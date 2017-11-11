«فخر أبوظبي» يحقق «النصر» بـ «ثلاثية» أمام «العميد»

وليد فاروق (عجمان)

رفض ملعب راشد بن سعيد بنادي عجمان أن يبتسم لفريق النصر في المباراة التي استضافها باعتباره ملعب «العميد»، بينما ابتسم لضيفه فريق الجزيرة، حيث خسر «الأزرق» بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي في المجموعة الأولى، ليرتفع رصيد «فخر أبوظبي» إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تراجع ترتيب النصر إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

أحرز أهداف اللقاء للجزيرة كل من علي مبخوت في الدقيقة 20 ورشيدوف في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، وأضاف البديل أحمد ربيع الهدف الثالث في الدقيقة 65.

ونجح الجزيرة في تعويض الخسارة التي كان قد مني بها أمام النصر في الجولة الثالثة من الدوري بنتيجة 2-4 ونجح في رد اعتباره بالفوز بثلاثية نظيفة في كأس الخليج، كما نجح في فك الارتباط في المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي.

وبرهنت أحداث المباراة استمرار المعاناة الهجومية لفريق النصر، الذي خسر مباراته الثانية على التوالي، بعد الخسارة أمام الوصل في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي، صحيح أن الفريق افتقد جهود 7 لاعبين ما بين الانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية أو الإصابة إلا أن الجزيرة هو الآخر افتقد نفس العدد من اللاعبين لنفس الأسباب، ومع ذلك استفاد من وجود محترفين متميزين، علاوة على مهاجم متميز مثل الدولي علي مبخوت، الذي نجح في افتتاح التسجيل لمصلحة فريقه في أول هجمة منظمة للجزيرة في الدقيقة 20 بتمريرة ذكية من زميله البرازيلي رومارينهو.