رسالة شكر وتقدير إلى محمد بن زايد من الاتحاد البرازيلي للجو جيتسو

أمين الدوبلي (ريو دي جانيرو)

تقدم والتر ماتس رئيس الاتحاد البرازيلي للجو جيتسو، وكل عشاق اللعبة في البرازيل بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته ودعمه الكبيرين للعبة في الإمارات والعالم، مما كان له الأثر الكبير على تطوير هذه الرياضة المهمة، واحتلالها مكانة مرموقة بين مختلف الرياضات، بعد أن كانت مهمشة على مدار عشرات السنين.

وقال: بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين وجولات أبوظبي جراند سلام كانت لها أكبر الأثر على لفت الأنظار لهذه الرياضة التي يمارسها البرازيليون بكثافة عالية، حيث يتجاوز عددهم مليوني لاعب ولاعبة، وأن كل عشاق هذه الرياضة أصبحوا ينتظرون جولة أبوظبي جراند سلام في مدينة ريو دي جانيرو، عاماً بعد عام، كونها عيداً كبيراً، ومن حسن الطالع ونظراً لتزايد قيمة البطولة السوقية، باتت وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والحديثة أيضاً المتمثلة في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي تتسابق على تغطيتها، ونقل وقائعها بالتفصيل. وتابع: عندما دخلت وزملائي الأعضاء في الاتحاد البرازيلي إلى أرينا دي كاريوكا1 ورأينا التجهيزات المبهرة في واحدة من أهم الصالات المغطاة في بلادنا، شعرنا بالفخر، لأننا كنا ننتظر اللحظة التي ندخل فيها هذا المكان المرموق، ومن هنا جاءتنا فكرة كتابة رسالة شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على لوحة كبيرة، ووضعها في مكان مميز لنحيي فيها جهوده، وباسمي وباسم مليوني لاعب ولاعبة في البرازيل، نعبر عن تقديرنا لسموه، وللاتحاد الإماراتي برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي.

وأضاف: اعتدنا على أن نحطم الأرقام القياسية جولة بعد جولة، وها نحن نقدم رقماً جديداً يتجاوز 2000 مشارك ببضع مئات، برغم أن باب التسجيل قد أغلق مبكراً، وبرغم أن اللجنة المنظمة أصبحت تضع شروطاً تهدف إلى التركيز على الكيف أكثر منه على الكم، وأعتقد أن جولة «أبوظبي جراند سلام 3» سوف تكون أكبر وأجمل تظاهرة للعبة في البرازيل، وسوف تشهد منافسات قوية ومثيرة في كل الفئات، على ضوء مشاركة المصنفين الأوائل في دول العالم.

وأوضح «جولة بعد أخرى في أبوظبي جراند سلام نكتشف أن هناك الجديد الذي تقدمه لنا أبوظبي، ففي هذه البطولة سوف تقام كل النزالات بالبدلة، كما إنها تقام لأول مرة على 3 أيام، وسوف تحظى بتغطية 18 قناة تليفزيونية لنقلها إلى 400 مليون مشاهد في مختلف القارات، كما تستخدم فيها أيضاً تكنولوجيا «عين الصقر» في الحالات التحكيمية، وهي التي لم تطبق من قبل في ريو دي جانيرو، وسوف تسمح بمشاركة أوسع من أصحاب الهمم، وكل هذه الأمور جديدة، وتعكس مدى التفاعل مع البطولة من كل الفئات والعاشقين للعبة، وهذه معطيات تجعلنا نتوقع أن تكون المنافسات قمة في الإثارة والمتعة، ونحن نعتبر انفسنا جزءاً من التنظيم لهذا الحدث الكبير، ونسعد بالتعاون لأبعد مدى مع الاتحاد الإماراتي الذي يلبي طموحات وآمال كل عشاق اللعبة في العالم، ويقدم لهم أقوى البطولات، وأكثر التجارب إلهاما لتطوير الجو جيتسو في العالم، ويمكنني القول بإن «أبوظبي» صنعت حالة في رياضة الجو جيتسو، ووضعت الأساس المتين لتحويلها من الهواية إلى الاحتراف في العالم، ويمكننا البناء بوعي على هذه القاعدة المتينة». وتابع: في كل عام نستغل هذه المناسبة وندعو كبار الشخصيات الرياضية في ريو دي جانيرو، لحضور البطولة، وذلك لسببين الأول لاطلاعهم على أهمية رياضتنا، وأيضاً على تجربة الإمارات فيها على أمل أن يتعلموا منها، خصوصا أننا ندرك قيمة الشعار الذي يرفعه الاتحاد الإماراتي من أجل بناء جيل قوي، ونؤمن بأن رياضتنا قادرة على تأهيل أجيال جديدة أكثر ثقة بنفسها، وأكثر انضباطاً وشجاعة.