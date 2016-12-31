69.3 مليار دولار فائض المعاملات الصينية الجارية

بكين (رويترز)

أظهرت بيانات نشرتها الهيئة الصينية المعنية بتنظيم أسواق الصرف أمس أن الصين حققت فائضاً نهائياً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 69.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي على موقعها الإلكتروني إن ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية سجل فائضاً قدره 5.1 مليار دولار، وكانت المصلحة أعلنت في تقديراتها الأولية عجزاً قدره 71.2 مليار دولار في الربع الثالث.

ولم توضح مصلحة النقد الأجنبي سبب الفارق الكبير بين البيانات الأولية والنهائية لميزان المعاملات الرأسمالية لكنها قالت إنها تتوقع انخفاض صافي التدفقات المتجهة إلى الخارج في الربع الأخير من العام.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية الصينية استقراراً نسبياً في الربع الثالث، إذ لم ينخفض اليوان إلا قليلاً في تلك الفترة بما يرجح انحسار ضغوط التدفقات الرأسمالية الخارجة.

غير أنه مع تسارع وتيرة تراجع اليوان أمام الدولار منذ أكتوبر تشرين الأول واصلت الاحتياطيات الأجنبية انخفاضها، وهو ما أثار تكهنات بأن التدفقات الرأسمالية المتجهة إلى الخارج قد تسارعت.

وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية الصيني 172.7 مليار دولار، بينما سجل ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية عجزاً قدره 9.4 مليار دولار بحسب مصلحة النقد الأجنبي.

وقالت المصلحة إن ميزان المعاملات الجارية سيسجل فائضاً (معقولاً) في الربع الأخير من العام، مرجحة أن تتجه التدفقات الرأسمالية عبر الحدود إلى نقطة التعادل.