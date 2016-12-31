69.3 مليار دولار فائض المعاملات الصينية الجارية

بكين (رويترز)
أظهرت بيانات نشرتها الهيئة الصينية المعنية بتنظيم أسواق الصرف أمس أن الصين حققت فائضاً نهائياً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 69.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي على موقعها الإلكتروني إن ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية سجل فائضاً قدره 5.1 مليار دولار، وكانت المصلحة أعلنت في تقديراتها الأولية عجزاً قدره 71.2 مليار دولار في الربع الثالث.
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وشهدت الاحتياطيات الأجنبية الصينية استقراراً نسبياً في الربع الثالث، إذ لم ينخفض اليوان إلا قليلاً في تلك الفترة بما يرجح انحسار ضغوط التدفقات الرأسمالية الخارجة.
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وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية الصيني 172.7 مليار دولار، بينما سجل ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية عجزاً قدره 9.4 مليار دولار بحسب مصلحة النقد الأجنبي.
وقالت المصلحة إن ميزان المعاملات الجارية سيسجل فائضاً (معقولاً) في الربع الأخير من العام، مرجحة أن تتجه التدفقات الرأسمالية عبر الحدود إلى نقطة التعادل.