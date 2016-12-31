الاقتصاد الأميركي يختتم عام 2016 بمؤشرات قياسية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الأميركي استطاع أن يختتم عام 2016 بمؤشرات اقتصادية قياسية لم يشهدها منذ فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2009.

والسؤال هو كيف ستتعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذه المكتسبات، فالجميع بانتظار تفاصيل خطة ترامب الاقتصادية التي تحدد المسار الجديد للاقتصاد الأميركي.

واستعرض التقرير أبرز المؤشرات والإنجازات التي حققها الاقتصاد الأميركي خلال عام 2016 وهي جاءت وفق توقعات تقارير سابقة للشركة صدرت عام 2015 التي أشارت وقتها إلى أن الاقتصاد الأميركي سيحقق مكاسب نوعية خلال عام 2016 وذلك بناء على دراسات معمقة تناولت أكثر من 50 مؤشرا اقتصاديا.

ويشير التقرير إلى نسبة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ من 10,2% عام 2009 إلى 4,6% في 2016 وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية من نقص بحدود 500 ألف وظيفة إلى زيادة بحدود 250 ألف وظيفة كمعدل شهري وتضاعفت نسبة ارتفاع الأجور بواقع أربع مرات ووصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى 113.7 نقطة وهو أعلى مستوى له في 15 عاما وعدد مطالبات البطالة وصلت إلى 232 ألفا وهو رقم قياسي آخر منذ عشر سنوات.