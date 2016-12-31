الاقتصاد الأميركي يختتم عام 2016 بمؤشرات قياسية

أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة إي.دي.إس سيكيوريتيز إلى أن الاقتصاد الأميركي استطاع أن يختتم عام 2016 بمؤشرات اقتصادية قياسية لم يشهدها منذ فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2009.
والسؤال هو كيف ستتعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذه المكتسبات، فالجميع بانتظار تفاصيل خطة ترامب الاقتصادية التي تحدد المسار الجديد للاقتصاد الأميركي.
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ويشير التقرير إلى نسبة البطالة في الولايات المتحدة انخفضت بشكل ملحوظ من 10,2% عام 2009 إلى 4,6% في 2016 وارتفع عدد الوظائف غير الزراعية من نقص بحدود 500 ألف وظيفة إلى زيادة بحدود 250 ألف وظيفة كمعدل شهري وتضاعفت نسبة ارتفاع الأجور بواقع أربع مرات ووصل مؤشر ثقة المستهلكين إلى 113.7 نقطة وهو أعلى مستوى له في 15 عاما وعدد مطالبات البطالة وصلت إلى 232 ألفا وهو رقم قياسي آخر منذ عشر سنوات.
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