قطاع النفط العالمي يتعافى

ترجمة: حسونة الطيب

أكد تقرير جديد حول قطاع النفط، أن اتفاق أوبك الأخير الذي توصلت له الدول المنتجة بشأن خفض معدلات الإنتاج، أسهم بوضوح في عودة الثقة للأسواق. ومن المرجح وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تعافي التدفقات النقدية في كبريات الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز خلال العام المقبل، وذلك في حالة نجاح المنظمة في المحافظة على أسعار النفط فوق 55 دولاراً للبرميل.

وهذا ما توصلت إليه وكالة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، في تقريرها الجديد الذي يرى أن القطاع على وشك التعافي من مغبة عمليات تراجع كبيرة في الأرباح والاستثمارات شهدها القطاع منذ انهيار الأسعار في صيف 2014.

وبدأت عمليات خفض التكاليف إبان فترة الركود، مصحوبة بتعاف تدريجي في أسعار النفط، في تخفيف الضغوطات على الميزانيات والسماح للشركات بالتحرر من قبضة الأزمة، حسب ما ذكره توم إلاكوت، مدير قسم البحوث في ماكينزي.

وقال توم :«من المتوقع أن تبدأ معظم شركات النفط والغاز العام المقبل، بالوقوف على قاعدة متينة وهي تنجح في الصمود في وجه شح التدفقات النقدية خلال السنتين الماضيتين. ومن الدلالات الأخرى التي تشير إلى توخي الشركات للحذر، العودة المرتقبة لتعافي الاستثمارات».