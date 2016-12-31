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بمحافظة «أوبك» على أسعار فوق 55 دولاراً للبرميل

قطاع النفط العالمي يتعافى
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تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

ترجمة: حسونة الطيب

أكد تقرير جديد حول قطاع النفط، أن اتفاق أوبك الأخير الذي توصلت له الدول المنتجة بشأن خفض معدلات الإنتاج، أسهم بوضوح في عودة الثقة للأسواق. ومن المرجح وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، تعافي التدفقات النقدية في كبريات الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز خلال العام المقبل، وذلك في حالة نجاح المنظمة في المحافظة على أسعار النفط فوق 55 دولاراً للبرميل.

وهذا ما توصلت إليه وكالة وود ماكينزي لاستشارات الطاقة، في تقريرها الجديد الذي يرى أن القطاع على وشك التعافي من مغبة عمليات تراجع كبيرة في الأرباح والاستثمارات شهدها القطاع منذ انهيار الأسعار في صيف 2014.

وبدأت عمليات خفض التكاليف إبان فترة الركود، مصحوبة بتعاف تدريجي في أسعار النفط، في تخفيف الضغوطات على الميزانيات والسماح للشركات بالتحرر من قبضة الأزمة، حسب ما ذكره توم إلاكوت، مدير قسم البحوث في ماكينزي.

وقال توم :«من المتوقع أن تبدأ معظم شركات النفط والغاز العام المقبل، بالوقوف على قاعدة متينة وهي تنجح في الصمود في وجه شح التدفقات النقدية خلال السنتين الماضيتين. ومن الدلالات الأخرى التي تشير إلى توخي الشركات للحذر، العودة المرتقبة لتعافي الاستثمارات».

ومن المؤكد عدم العودة لوتيرة الإنفاق عندما كانت أسعار النفط عند 100 دولار للبرميل، حيث ناشدت الوكالة بضرورة استمرار تأطير النظام المالي لاستراتيجيات الشركات خلال العام المقبل، وتخصيص معظم الفوائد التي تحصل عليها جراء ارتفاع الأسعار، لتخفيف أعباء الدين التي تراكمت خلال السنتين الماضيتين. ... المزيد
     
 

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