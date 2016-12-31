أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا إن المؤشر السعودي نجح في استهداف مستوى المقاومة الأول عند 7279 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي، ما قد يعفى المؤشر من تصحيح ضروري على خرائط اتجاهه للمدى القصير ويدفعه إلى استهداف مستويات مقاومة جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيسي عند 7739 نقطة خلال تداولات الربع الأول من العام الجديد.

وأضاف: إجمالا نعتبر أغلاق المؤشر في المستويات الحالية إيجابي على سبيل استهداف مستويات مقاومة جديدة قد يتجاوز مداها مستويات المقاومة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 8000 نقطة خلال تداولات العام الجديد.

وقال: بالنسبة لمؤشر قطر الذي تداول بشكل إيجابي الأسبوع الماضي ونعتقد أن يفلح في استهداف مستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الرئيس عند 10733 نقطة خلال تداولات الشهر الجديد.

ولفت إلى أن أغلاق المؤشر القطري في المستويات الحالية بالنسبة للعام الحالي يعتبر إيجابي ويبشر بموجات صعود جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيس عند 12180 نقطة خلال تداولات العام الجديد، معتبرا أنه أغلاق جيد يدعو للتفاؤل.