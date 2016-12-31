الدباس: عوامل تلعب دوراً مهماً في تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية

أبوظبي (الاتحاد)

أشار التقرير الأسبوعي الذي أعده المحلل المالي زياد الدباس إلى التفاؤل بأداء أسواق الإمارات خلال الربع الأول من عام 2017.

وبالرغم من المكاسب التي حققتها مؤشرات أسواق الإمارات خلال عام 2016 إلا أن التوقعات كانت تشير إلى أن الأسواق ستحقق مكاسب كبيرة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ونوه بالفجوة بين ارتفاع مؤشر سوق دبي والذي ارتفع بنسبة 12% بينما اقتربت مكاسب سوق أبوظبي من نسبه 4% ومكاسب سوق دبي تجاوزت مكاسب معظم الأسواق الخليجية.

والعديد من العوامل يتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 والذي يتخلله إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها عن عام 2016 إضافة إلى الإفصاح عن قيمة ونسبة الأرباح التي ستوزعها الشركات على مساهميها والإفصاح عن مؤشرات أداء اقتصاد الإمارات. وبالمقابل فان التوقعات تشير إلى تحسن سعر النفط خلال الربع الأول في ظل الاتفاق بين الدول الرئيسية لإنتاج النفط سواء دول «أوبك» أو دول خارجها على تخفيف العرض إضافة إلى توقعات استمرارية تحسن أداء الاقتصاد الأميركي وارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية وارتفاع سعر الفائدة وتحسن أداء الاقتصاد الصيني إضافة إلى توقعات ارتفاع نشاط الاستثمار الأجنبي المؤسسي في ظل الإجماع على توفر فرص استثمارية مهمة في أسواق الإمارات.