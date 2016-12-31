العشري: استمرار موجة التفاؤل خلال الربع الأول من 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا إن أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي كان جيد ومتوقع مع استمرار التحسن في أحجام وقيم التداولات مع إغلاق جيد قرب أعلى مستوياتها للتداول خلال تداولات العام الحالي، مما يبشر بالمزيد من موجات الصعود خلال تداولات الربع الأول من العام الجديد على الأقل لكلا المؤشرين.

ورجح المزيد من الانتعاش تصيدا لفرص استثمارية ومضاربية بأسعار جاذبة وأقل من القيمة الحقيقية لها، مع الإشارة إلى أن الأسواق الإماراتية الأقل مخاطرة والأكثر جاذبية بالمقارنة بأسواق خليجية أخرى.

فبالنسبة لمؤشر دبي الذي ارتفعت أحجام وقيم تداولاته بشكل واضح خلال تداولات الأسبوع الماضي ونجح في تسجيل إغلاق جيد قرب أعلى مستوياته لتداولات العام الحالي، حيث أغلق عند مستوى 3530 نقطة في حين أن أعلى مستوياته للعام الحالي بلغت 3658 نقطة مع الإشارة لأن نجاح المؤشر المرتقب في تجاوز مستوى المقاومة الأول الجديد عند 3591 نقطة سوف يدفعه غالبا إلى تبني مستهدفات صعود جديدة قد يصل مداها مستوى المقاومة الرئيس عند 3787 نقطة خلال تداولات الربع الأول من العام الجديد.

وبالنسبة لمؤشر سوق العاصمة أبوظبي الذي اتسم أداؤه بالنشاط وارتفعت أحجام تداوله بشكل ملحوظ ونجح في تسجيل إغلاق جيد قرب أعلى مستوياته لتداولات العام الحالي حيث أغلق عند مستوى 4546 نقطة في حين أن أعلى مستوياته للعام الحالي بلغت 4637 نقطة مع الإشارة لأن نجاح المؤشر المرتقب في تجاوز مستوى المقاومة الأول الجديد عند 3780 نقطة قد يدفعه غالبا إلى تبنى مستهدفات صعود جديدة قد يتجاوز مداها حاجز المقاومة النفسي عند 5000 من جديد خلال تداولات العام الجديد.

وقال «في جميع الأحوال نتفاءل بتداول مؤشر أبوظبي في المستويات الحالية ونرتقب مزيد من الانتعاش على المدى المتوسط على الأقل ما لم يتعرض المؤشر من جديد لمستوى الدعم الرئيس عند 4279 نقطة بشكل مباشر وهو احتمال مستبعد في التوقيت الحالي على الأقل».