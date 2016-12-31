صافي الاستثمار الأجنبي بأسواق الأسهم المحلية يتجاوز 10 مليارات درهم

أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت أسواق المال بالدولة من جذب المستثمرين الأجانب والمستثمرين المؤسساتيين عام 2016، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 مليارات درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسساتي نحو 6 مليارات درهم.

وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي الاستثمار الأجنبي في أسهم الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ نحو 3,406 مليار درهم، محصلة شراء في عام 2016، بحسب البيانات التي يوفرها السوق، على موقعه الإلكتروني.

وتظهر البيانات أن حصيلة الاستثمار الأجنبي تركزت لدى المستثمرين غير العرب الذين بلغت صافي استثماراتهم بالسوق نحو 3,733 مليار درهم محصلة شراء خلال العام، في حين سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين محصلة بيع بقيمة 21 مليون درهم والمستثمرين العرب غير الخليجيين محصلة بيع أيضاً بقيمة 306 ملايين درهم.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء أسهم بقيمة 25,02 مليار درهم خلال عام 2016 مقابل قيامهم بيع أسهم بقيمة 21,6 مليار درهم خلال نفس السنة.