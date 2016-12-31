القيمة السوقية لأسواق المال ترتفع إلى 781 مليار درهم عام 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة في أسواق المال بالدولة، لتصل إلى 781 مليار درهم بنهاية التداولات خلال العام 2016، مقارنة مع قيمة سوقية مجمعة بلغت 721 مليار درهم بنهاية عام 2015، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال العام 183 مليار درهم توزعت على سوقي أبوظبي ودبي.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي بنحو 5,5% خلال العام لتصل القيمة السوقية إلى 444 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 413 مليار درهم بنهاية عام 2015، فيما بلغت قيمة التداولات في السوق نحو 50 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع المؤشر العام للسوق بنحو 11,7% لتصل القيمة السوقية للشركات إلى 337 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنة مع 308 مليارات درهم بنهاية 2015، في حين بلغت قيمة تداولات السوق نحو 133 مليار درهم خلال العام.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن نتيجة عام 2016 خالفت التوقعات التي كانت متشائمة مطلع العام، وتماسكت الأسواق بل تمكنت من الارتفاع أكثر من التوقعات، وجاءت النتائج لتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني وأسواق المال بالدولة.