«هونر» تسجل معدلات نمو قوية في 2016

دبي (الاتحاد)

سجلت هواتف «هونر» الذكية، من شركة «هواوي»، معدلات نمو قوية خلال العام الجاري، ورسخت قدمها كلاعب عالمي، بعد 3 سنوات فقط من دخولها السوق، تمكنت خلالها من توسيع عملياتها لتغطي 74 دولة ومنطقة مختلفة، بمبيعات بلغت 6 مليارات دولار، من بيع 40 مليون وحدة.

وبعد أن حاز هاتف «هونر 5 إكس» 7 جوائز عالمية، بينها أفضل هاتف في معرض «سي إي إس 2016» من «آندرويد سنترال»، وحل على قائمة أفضل 10 هواتف ذكية لموقع CRN.COM، سجلت كل هواتف «هونر» مبيعات قياسية في 2016.

وبدأت هواوي العام بمبيعات قياسية في أبريل 2016، بعد تنظيم أضخم حملة مبيعات على الإنترنت في الشرق الأوسط، لتزيد مبيعاتها 100%.

ونظرا للإقبال الشديد على زيارة موقع «هونر» على الإنترنت، زادت هونر بشكل متواصل أعداد منتجاتها ذات الإصدار المحدود. وفي أغسطس الماضي، سجل أيضا «هونر 8» زيادة غير مسبوقة في المبيعات 100% في سوق «جيتكس» لتجزئة المنتجات الإلكترونية الذي امتد 8 أيام بدبي أكتوبر الماضي.

وقال كريس سن بايجونج، نائب رئيس علامة هواوي هونر الشرق الأوسط «من المقرر أن يكون عام 2017 عاماً مثيراً لعلامة هونر، حيث نتطلع إلى كسر المعايير المتعارف عليها»، من خلال «إطلاق المزيد من الهواتف الذكية الرائدة والبارزة التي تلبي وتتجاوز توقعات المستخدمين في المنطقة، كما نناشد عشاق التقنيات الرقمية ترقب مفاجأتنا خلال معرض سي إي إس 2017». وأضاف أن المنتجات الجديدة «ستوضح لعملائنا إمكانية تمتعهم بأرقى مستويات الجودة العالية بأسعار في متناول أيديهم».