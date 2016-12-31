5% انخفاض أسعار الإيجارات بمحافظ شركات كبرى في دبي

يوسف العربي (دبي)

خفضت محافظ عقارية كبرى في دبي أسعار إيجار الوحدات السكنية بنسب تقارب 5% خلال شهر ديسمبر الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي للاحتفاظ بنسب إشغال تتجاوز 90%.

وبادرت هذه المحافظ التابعة لشركات تطوير رئيسية في تطبيق التخفيضات على العقود الجديدة، كما قامت بإبلاغ المستأجرين بالتخفيضات المقررة عند تجديد العقود.

وأكد خبراء عقاريون أن هذه التخفيضات جاءت متزامنة مع قيام دائرة الأراضي والأملاك بتحديث مؤشر الإيجارات الذي طورته الدائرة، ما يؤكد فعالية المؤشر في قيادة سوق الإيجارات على الرغم من عدم سريان المؤشر على تحديد القيمة الإيجارية في العقود الجديدة إلا أنه نجح في توفير صورة واضحة عن أداء سوق الإيجارات في الإمارة. وأضافوا أن مبادرة المحافظ الإيجارية بتخفيض الإيجارات في دبي مرتبطة بمستويات العرض والطلب ويسهم بشكل مباشر في احتفاظها بنسب إشغال عالية فوق مستوى 90%، لا سيما مع تميز هذه الوحدات بتوافر خدمة الصيانة على مدار الساعة بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والمرافق الأخرى. وتضم «مجموعة وصل لإدارة الأصول»، أكثر من 30 ألف وحدة سكنية متنوعة بين الشقق والـ «تاونهاوس» والفلل، فيما تدير شركة «ديار لإدارة العقارات» محفظة واسعة من المشاريع، تشمل أكثر من 17,000 وحدة عقارية ضمن 950 عقاراً عبر مختلف إمارات الدول، وتضم المحفظة الإيجارية لمجموعة دبي للعقارات نحو 15 ألف وحدة سكنية للتأجير، و5000 وحدة مخصصة لسكن الموظفين، فيما تبلغ المساحة التأجيرية للمكاتب والمحال الخاصة بالمجموعة أكثر مليون متر مربع.

وأكدت شركة نخيل أن أسعار الإيجارات في المحفظة الإيجارية التابعة للشركة تخضع لعوامل العرض والطلب، وتتبع مؤشر الإيجارات التابع لدائرة الأراضي والأملاك، متوقعة أن تصل عائدات الإيجارات في محفظة «نخيل» إلى ملياري درهم خلال عام 2016، كما أوضحت شركة «وصل» أن المحفظة الإيجارية تتمتع بنسب عالية جداً.