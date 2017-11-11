تحف سينمائية منسية تعود للحياة قرب لندن

بركهامستيد، المملكة المتحدة (أ ف ب)
في خزينة مبردة تزخر ببكرات أفلام قديمة، يعكف فريق من الخبراء المتحمسين على إحياء تحف سينمائية منسية قرب لندن.
فهناك تنتشر رائحة مادة كيميائية في محفوظات «بريتيش فيلم إنستيتوت»، حيث تتكدس حوالي 250 ألف بكرة أفلام تنتظر أن ترممها أيادي الخبراء المتمرسين.
|
وعرضت مجموعة مختارة من هذه الأفلام خلال مهرجان لندن السينمائي قبل فترة قصيرة من بينها «شيراز: ايه رومانس إن إنديا» الذي يمتد على ساعة ونصف الساعة، ويروي قصة الحب الحزينة التي تقف وراء تشييد تاج محل.
|
وتوضح برايوني ديكسن بحماسة كبيرة «أنه عمل جميل ودرامي يعج بأماكن رائعة وممثلين قديرين.. إنه فريد من نوعه فالأفلام الهندية العائدة إلى تلك الحقبة اختفت بالكامل تقريباً».
وكان الفيلم صامتاً في الأصل، وقد أضيفت إليه موسيقى من تأليف أنوشكا شنكار ابنة عازف السينار الهندي الشهير رافي شنكار، والأخت غير الشقيقة للمغنية نورا جونز.