ميلانيا ترامب تزور «الباندا» في بكين

بكين (أ ف ب)
أمضت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، بعضاً من الوقت في اليوم الأخير من زيارتها للصين، مع أبرز ممثلي الدبلوماسية الصينية في الخارج.. «دببة الباندا».
ففي حين سافر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فيتنام للمشاركة في اجتماع قمة، بعد زيارة للصين، بقيت زوجته في بكين، حيث زارت في حديقة الحيوانات أبرز قاطنيها، قبل أن تتوجه إلى سور الصين العظيم في وقت لاحق.
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وراح الباندا «منغر»، ويعني اسمه «الظريف رقم 2» يمشي على منصة ويمضغ أعواد الخيزران.
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وتعتمد الصين سياسة دبلوماسية الباندا، فتعير هذه الدببة إلى حدائق حيوانات في الخارج، حيث تلقى رواجاً كبيراً.
وتعيش دببة الباندا عادة في جبال جنوب غرب الصين، إلا أنها تعاني تقلص موطنها الطبيعي، وتدني تكاثرها.