وفاة جون هيلرمان عن 84 عاماً

لوس أنجلوس (أ ف ب)

توفي الممثل الأميركي جون هيلرمان، الذي شارك مع توم سيليك في بطولة مسلسل «ماجنوم» الشهير، وفي فيلم «تشاينا تاون» لرومان بولانسكي، عن 84 عاماً، على ما أعلنت ملحقته الاعلامية لوري دي وال، موضحة أنه توفي أمس الأول «لأسباب طبيعية» في منزله في هيوستن في ولاية تكساس من دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

اشتهر هيلرمان المولود في تكساس، والذي عمل بجهد ليتخلص من لكنة هذه الولاية القوية، في دور كبير الخدم البريطاني الأنيق هيجنز في مسلسل «ماجنوم»، الى جانب توم سيليك في دور التحري الخاص.

وفاز هيلرمان عن دوره في مسلسل «ماجنوم»، الذي عرض خلال ثمانية مواسم، وكان من الاكثر شعبية في التلفزيون في الثمانينيات، بجائزتي «ايمي» و«جولدن جلوب». ومثل هيلرمان في مسلسلات «موردر شي روت» و«ذي لوف بوت» و«كوجاك».

وبدأ مسيرته الفنية في المسرح قبل أن يلفت نظر المخرج بيتر بوجدانوفيتش في مطلع السبعينيات، وشارك معه في «واتس آب دوك» و«ذي لاست بيكتشر شو». وصور أفلاماً أيضا مع ميل بروكس وكلينت ايستوود.