«ديزني» تعلن عن ثلاثية جديدة من «ستار وورز»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «ديزني»، أنها تعد «ثلاثية جديدة» في إطار سلسلة «ستار وورز» الفضائية، التي تعتبر من أكبر النجاحات في عالم السينما.

قال رئيس المجموعة بوب إيجر خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف «لدينا أفلام رائعة مقررة للسنوات المقبلة في إطار سلسلة «ستار وورز»، إضافة الى صدور الجزء التاسع عام 2019. ويسرنا أن نعلن أننا وقعنا للتو اتفاقا مع راين جونسون مخرج «ذي لاست جيداي» لتطوير ثلاثية جديدة بالكامل عن ستار وورز».

وكانت شركة «لوكاس فيلم» التي تملكها «ديزني» أعلنت في سبتمبر الماضي تكليف ج.ج. ابرامز، وهو من أبرز مخرجي هوليوود، إنجاز الجزء التاسع بعد مغادرة كولن تريفورو المدوية بسبب عدم الانسجام الفني مع القيمين على الفيلم.

وأعلنت «والت ديزني» كذلك أنها سجلت في الربع الأخير من سنتها المالية 2017 تراجعا في نتائجها التي أتت دون توقعات المحللين بسبب انخفاض عائدات استوديوهات السينما التي تملكها خصوصا.