بريطانيا تعلن «يوم الخروج»

عواصم (وكالات)

قالت الحكومة البريطانية: «إنها ستضع تشريعاً لتحديد موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي»، متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة، وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييراً لمشروع قانون «الانسحاب» من الاتحاد الأوروبي المعروض حالياً على البرلمان، لتحديد يوم 29 مارس 2019 موعداً للخروج.

وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان: «لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان، وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعنيه ‭‭)‬‬يوم الخروج)‭‭‬‬»، وتعتزم تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، اللقاء بقادة منظمات الأعمال من مختلف دول الاتحاد الأوروبي في لندن، لمناقشة «الفرص المشتركة للصناعة» مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية: «لا تتوقع الحكومة الألمانية نشوء فجوة تمويلية في الوقت الحالي في موازنة الاتحاد الأوروبي جراء خروج بريطانيا من الاتحاد»، وبحسب الدراسة التي نشرتها صحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية، فإن موازنة الاتحاد الأوروبي ستنخفض بمقدار 10.2 مليار يورو عند خروج بريطانيا من الاتحاد.