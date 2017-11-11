المزروعي: لا تحديات كبرى في تمديد «اتفاق الخفض»

الخبر، وسنغافورة (رويترز)

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: «إن منتجي النفط لن يواجهوا صعوبة كبيرة في اتخاذ قرار هذا الشهر بخصوص تمديد الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج»، وأضاف المزروعي لـ«صحيفة الحياة» أمس: «السوق تحتاج إلى بعض التصحيح، لا أحد يتكلم عن عدم تمديد الخفض، ولكن يجب أن نتفق إلى متى».

وأضاف: «أنا متفائل بالنسبة لعام 2018 ولمؤتمر أوبك المقبل، لأنه لن يكون هناك تحديات كبرى في قرارنا تمديد اتفاق الخفض».

ومن المقرر أن تجتمع «أوبك» وبعض المنتجين خارجها في 30 نوفمبر في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.

تراجعت أسواق النفط قليلاً أمس، ولكنها تظل مستقرة بدعم من تخفيضات الإنتاج وقوة الطلب، وهو ما أدى إلى تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، لكن احتمال زيادة الإنتاج الأميركي كبح الأسعار، حيث بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 63.76 دولار للبرميل، متراجعاً 17 سنتاً عن سعر التسوية السابقة، لكنه لا يقل سوى نحو دولار عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين البالغ 64.65 دولار للبرميل الذي سجله في وقت سابق هذا الأسبوع.