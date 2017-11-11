«اليد» يعسكر في تونس وإلغاء «الدولية»

رضا سليم (دبي)

يختتم منتخب اليد تجمعه الأول مساء اليوم بصالة الشارقة، استعداداً للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم، والمقرر إقامتها في كوريا الجنوبية من 18 إلى 28 يناير المقبل، وتستمر تجمعات المنتخب لمدة 3 أيام أسبوعياً حتى موعد السفر للمعسكر الخارجية منتصف ديسمبر المقبل، وتقرر إقامة معسكر في تونس وإلغاء الدورة الدولية.

وشهد اليوم الأول للتجمع حضور 3 لاعبين فقط من أصل 22 لاعباً في القائمة، بخلاف لاعبي الشارقة الموجودين في معسكر القاهرة، استعداداً لبطولة الأندية الآسيوية في حيدر أباد الهندية، المقررة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وجاء غياب عدد كبير من اللاعبين بسبب أعذار مختلفة سواء لظروف العمل أو الإصابة، فيما غاب عدد من اللاعبين من دون عذر، ويوجد 8 لاعبين من شباب الأهلي- دبي هم: عيسى البناي ومرزوق أحمد ووحيد مراد وعبد الرحمن خميس ومحمد جمعة وعبد الله أحمد، ويوسف بلال ومحمد يوسف، فيما يشارك من النصر 5 لاعبين هم: محمد سعيد مبارك وراشد سعيد وشهاب غلوم وعبدالله خميس ووليد إبراهيم، ومن الوصل 3 لاعبين هم: محمد إسماعيل ورحمة غالب وأحمد حسين، و3 لاعبين من العين هم: عبد الله عمر وعبد الله عبد الرحمن وأحمد سالم، ومن الجزيرة أحمد حسن وعبد الحميد الجنيبي بجانب إبراهيم القرص من الشارقة، والذي لم يستطع الحصول على تفرغ للسفر مع الفريق لمعسكر القاهرة إلا أنه سيشارك مع الفريق في البطولة.

حضر تدريبات المنتخب محمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية، وعلي المرزوقي مدير المنتخب، بجانب الجهاز الفني برئاسة الجزائري صالح بو شكريو مدرب المنتخب الذي قاد التدريبات مع 3 لاعبين في اليوم الأول، وحرص على بدء التدريب والتعامل مع اللاعبين الثلاثة، من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واستمر التدريب لمدة ساعة.

كانت إدارة نادي الشارقة قد رحبت باستضافة تدريبات المنتخب على مدار 3 أيام، بعدما خاطب الاتحاد عدداً من الأندية لاستضافة تدريبات المنتخب، إلا أن الشارقة بادر بفتح أبوابه أمام تدريبات المنتخب.

من جانبه، أكد محمد شريف، نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، أن تجمعات المنتخب سوف تستمر لمدة 3 أيام أسبوعياً حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي الذي تم تحديده في تونس إلا أن برمجة المنتخب سوف تتغير، بسبب صعوبة إقامة بطولة دولية في الدولة في بداية يناير المقبل، والتي كنا نسعى كي يشارك فيها 6 منتخبات أو أكثر، إلا أن صعوبة تجميع المنتخبات، بجانب أن بعضها لم يؤكد المشاركة، دفعا للبحث عن الحل البديل، حيث سيتم تعديل سفر المنتخب إلى تونس، بحيث ينتهي المعسكر مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف: «سيكون هناك معسكر في السعودية لمدة 4 أيام للعب مباراتين، ومن بعدها لقاء منتخب عمان سواء في الإمارات أو السفر إلى معسكر حسب الترتيب معهم، ورأينا أن يسافر المنتخب إلى كوريا الجنوبية مبكراً، وحدد لذلك 14 يناير، وقبل بدء منافسات البطولة بأربعة أيام، خاصة بعد تقديم موعدها لمدة يومين، من أجل توافق الساعة البيولوجية، وفارق التوقيت، والبحث خلال الأيام الأربعة على مباراة ودية مع أحد المنتخبات البعيدة عن مجموعتنا».