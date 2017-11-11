علي معالي (دبي)

تقام اليوم 3 مباريات في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، اثنتان في الدور قبل النهائي، وواحدة لتحديد المركز الخامس، حيث يلتقي الوصل مع فريق الجاليات (بول أبوف أول) في الأول، ويستضيف شباب الأهلي-دبي الشارقة، وتقام مباراة تحديد المركز الخامس بين النصر وبني ياس بصالة النصر، وتنطلق المباريات الثلاث في السابعة مساء.

وقال أحمد عمر: «على الرغم من أن التفكير ليس في البطولة خلال هذه الفترة لحالة التجديد الكبيرة بصفوف الفريق، لكننا عازمون على تقديم مباريات قوية والدخول في صلب المنافسة»، مشيراً إلى أن الفريق حالياً يضم بين صفوفه مجموعة من العناصر التي سيكون لها مستقبل جيد، ومنهم محمد حسن «كوبي» الذي تم تصعيده من فريق الشباب بالنادي، ومعه من المرحلة السنية نفسها أحمد شهاب والثنائي أحمد مبارك وسعيد خميس من الناشئين، أضف إلى ذلك وجود راشد أيمن، وهو لاعب من العناصر الشبابية، والتي تشارك منذ فترة مع الفريق الأول، وهو واحد من لاعبي النادي الذين شاركوا في كأس العالم للناشئين التي جرت في دبي مؤخراً.

وتابع: «هذه العناصر الشابة معها خبرات مختلفة من لاعبين قدموا الكثير للسلة الإماراتية، ومنهم علي عباس ويوسف فيروز وخالد خليفة ومبارك خليفة وأحمد خميس، وهذا المزيج بين الشباب والخبرة سيجعل الحيوية تعود من جديد لسلة النادي»، أملاً في أن ننافس على الألقاب المحلية، وفي الوقت نفسه يتم تكوين فريق المستقبل للعبة.

من جانب آخر، أصبح فريق الجاليات «بول أبوف أول» حكاية مثيرة، حيث إن كل عناصره من مدربين وإداريين ولاعبين لا يحصلون على أي مبالغ مالية، ويحقق الانتصارات على فرق لها ميزانيات ومدربين كبار وعناصر من لاعبين أجانب وملاعب وامتيازات.