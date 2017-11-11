منتخبنا يتعادل مع السعودية.. والبحريني يتخطى العراقي

بانكوك (الاتحاد)
تعادل منتخبنا الوطني لكرة الصالات مع نظيره وشقيقه السعودي 1-1 أمس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2018 في المباراة التي أقيمت لصالة آرينا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
ويلعب «الأبيض» مباراته الثانية اليوم أمام المنتخب العراقي في الثانية ظهراً، والتي تعتبر أصعب مباراة من واقع خسارة أسود الرافدين 2-3 بطريقة «دراماتيكية» أمام الأحمر البحريني، الذي سجل هدف الترجيح مع صافرة النهاية علماً بأن العراق تعادل 2-2 قبل نهاية المباراة بدقيقتين.
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وعانى منتخبنا كثيراً في الشوط الأول بسبب الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين وفي النصف الثاني من زمن الشوط الأول دخل منتخبنا في تجربة صعبة ومريرة عندما ارتكب لاعبوه 5 مخالفات وأصبحت الأفضلية للأخضر السعودي الذي تحرر واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.
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ومن ناحيته قال المدرب ماركوس سيراتو: «أعتقد أننا لعبنا 20 دقيقة أو شوطا كاملا ونحن نعاني من ضغوط المخالفات التراكمية وحصلنا على فرص لحسم المباراة ولم نوفق في التسجيل ولكن تبقى الحظوظ قائمة».
وقال عبدالرؤوف عمر المرزوقي مساعد المدرب: «أعتقد أن المنتخب لم يكن في أفضل حالاته، ولكن هذه ضربة البداية ولكن اللاعبين أدوا ما عليهم وحصلنا على فرص كان يمكن أن ننهي المباراة لمصلحتنا، وصحيح الأخطاء الفردية كادت أن تتسبب في الخسارة لأن المباراة كانت صعبة، والحماس الزائد هو سبب الأخطاء الفردية، وأتمنى أن نتدارك الأخطاء ونقللها، ونتمنى أن نسجل في المباريات، وأعتقد التعادل نتيجة عادلة والمنافس والسعودي قوي ومميز، خصوصاً بالمهارات الفردية، وأعتقد أن اللاعبين كانوا جيدين خلال الفترات الصعبة من المباراة.
وقال:«ثقتنا كبيرة في اللاعبين، فهم قادرون على الفوز، باستغلال الفرص، وفي النهاية نشكر اللاعبين على المجهود الكبير».