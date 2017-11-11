منتخبنا يتعادل مع السعودية.. والبحريني يتخطى العراقي

بانكوك (الاتحاد)

تعادل منتخبنا الوطني لكرة الصالات مع نظيره وشقيقه السعودي 1-1 أمس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2018 في المباراة التي أقيمت لصالة آرينا بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

ويلعب «الأبيض» مباراته الثانية اليوم أمام المنتخب العراقي في الثانية ظهراً، والتي تعتبر أصعب مباراة من واقع خسارة أسود الرافدين 2-3 بطريقة «دراماتيكية» أمام الأحمر البحريني، الذي سجل هدف الترجيح مع صافرة النهاية علماً بأن العراق تعادل 2-2 قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

تقدم منتخبنا على نظيره السعودي في اللقاء بهدف السبق في الدقيقة الأولى عن طريق أحمد خليل الحوسني في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء من كرة استخلصها أحمد الحوسني من آخر لاعب أمام حارس مرمى المنتخب السعودي ولم يتأخر المنتخب السعودي في إدراك التعادل الذي هز شباك جابر محمد يوسف بعد مرور أربع دقائق من زمن اللقاء عن طريق فهد فارس.

وعانى منتخبنا كثيراً في الشوط الأول بسبب الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين وفي النصف الثاني من زمن الشوط الأول دخل منتخبنا في تجربة صعبة ومريرة عندما ارتكب لاعبوه 5 مخالفات وأصبحت الأفضلية للأخضر السعودي الذي تحرر واعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

وعقب نهاية المباراة اعتبر سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية التعادل نتيجة عادلة، وقال: «الكرة في ملعب اللاعبين وأمامهم مواجهتان أمام العراق والبحرين اليوم وغدا وتعتبران أصعب من مباراتنا أمام السعودية أمس، وتمنى للفريق التوفيق في مباراة اليوم».

ومن ناحيته قال المدرب ماركوس سيراتو: «أعتقد أننا لعبنا 20 دقيقة أو شوطا كاملا ونحن نعاني من ضغوط المخالفات التراكمية وحصلنا على فرص لحسم المباراة ولم نوفق في التسجيل ولكن تبقى الحظوظ قائمة».

وقال عبدالرؤوف عمر المرزوقي مساعد المدرب: «أعتقد أن المنتخب لم يكن في أفضل حالاته، ولكن هذه ضربة البداية ولكن اللاعبين أدوا ما عليهم وحصلنا على فرص كان يمكن أن ننهي المباراة لمصلحتنا، وصحيح الأخطاء الفردية كادت أن تتسبب في الخسارة لأن المباراة كانت صعبة، والحماس الزائد هو سبب الأخطاء الفردية، وأتمنى أن نتدارك الأخطاء ونقللها، ونتمنى أن نسجل في المباريات، وأعتقد التعادل نتيجة عادلة والمنافس والسعودي قوي ومميز، خصوصاً بالمهارات الفردية، وأعتقد أن اللاعبين كانوا جيدين خلال الفترات الصعبة من المباراة.

وقال:«ثقتنا كبيرة في اللاعبين، فهم قادرون على الفوز، باستغلال الفرص، وفي النهاية نشكر اللاعبين على المجهود الكبير».