الذهب يصعد مع تراجع الدولار

لندن (رويترز)

صعد الذهب لأعلى مستوى له في أسبوعين أمس، مع تراجع الدولار والعائد على السندات الأميركية، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1150.26 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر. وبحلول الساعة 1122 بتوقيت جرينتش بلغ المعدن الأصفر 1146.16 دولار للأوقية، مسجلاً زيادة نسبتها 0.4%.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 6.30 دولار إلى 1147.10 دولار للأوقية. وانخفض الذهب بأكثر من 8% في نوفمبر مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، بعدما أثار انتخاب دونالد ترامب تكهنات بأن التزامه بالإنفاق على البنية التحتية سيعزز النمو.

وبعد ذلك، تراجع الذهب لأدنى مستوى له في عشرة أشهر يوم 15 ديسمبر، حيث أعطت بيانات اقتصادية أميركية قوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثقة لرفع سعر الفائدة للمرة الأولى خلال عام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة للجلسة الثالثة على التوالي، وزادت 0.8% إلى 16.10 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.1% إلى 903.20 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 671.20 دولار للأوقية.