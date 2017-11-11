«الأبيض» يخسر «تجربة هاييتي» في «البداية الإيطالية»

معتز الشامي (العين)
خسر منتخبنا الوطني تجربته الودية الدولية، التي جمعته مساء أمس على استاد خليفة بن زايد في العين أمام منتخب هاييتي بهدف نظيف، في الظهور الأول للإيطالي ألبرتو زاكيروني المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني.
وسجل هدف منتخب هاييتي اللاعب محمود خميس مدافع منتخبنا في مرماه، من تسديدة مرتدة من القائم ارتطمت بقدمه، وسكنت شباك منتخبنا في الدقيقة 24 من الشوط الأول.
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ورغم الأداء المقبول من المنتخب، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة داخل منطقة الـ18، كانت أبرز الملاحظات السلبية خلال المباراة، رغم وجود مؤشرات أكثر من إيجابية على الأداء العام للفريق الذي بدأ يعكس بعضاً من بصمات الإيطالي زاكيروني داخل الملعب.
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