«الأبيض» يخسر «تجربة هاييتي» في «البداية الإيطالية»

معتز الشامي (العين)

خسر منتخبنا الوطني تجربته الودية الدولية، التي جمعته مساء أمس على استاد خليفة بن زايد في العين أمام منتخب هاييتي بهدف نظيف، في الظهور الأول للإيطالي ألبرتو زاكيروني المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني.

وسجل هدف منتخب هاييتي اللاعب محمود خميس مدافع منتخبنا في مرماه، من تسديدة مرتدة من القائم ارتطمت بقدمه، وسكنت شباك منتخبنا في الدقيقة 24 من الشوط الأول.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى بشكل عام قدم خلالها منتخبنا أداء مقبولاً، لاسيما وأنها الأولى للجهاز الفني الجديد، الذي دفع بأكثر من عنصر يشارك للمرة الأولى بقميص المنتخب لتجربته، مثل جاسم يعقوب الذي لفت إليه الأنظار، وشكل إضافة فنية مميزة في الشق الهجومي للمنتخب، بالإضافة إلى كل من خليفة مبارك ومحمد العكبري الذي قدم أوراق اعتماده خلال الفرصة التي حصل عليها في الشوط الثاني، وأشرك الجهاز الفني 7 تبديلات خلال اللقاء للوقوف على قدرات أكبر قدر من اللاعبين خلال المباراة.

ورغم الأداء المقبول من المنتخب، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة داخل منطقة الـ18، كانت أبرز الملاحظات السلبية خلال المباراة، رغم وجود مؤشرات أكثر من إيجابية على الأداء العام للفريق الذي بدأ يعكس بعضاً من بصمات الإيطالي زاكيروني داخل الملعب.