100 محمل في سباق السفن الشراعية 60 قدماً

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ دبي ظهر اليوم انطلاقة سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً «الجولة الأولى» من بطولة 2017-2018، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحدث.

ويستقطب الحدث الكبير اهتمام ومشاركة الكثيرين من عشاق الرياضات البحرية، حيث يصل عدد السفن التي سوف تبحر من عمق مياه الخليج العربي باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ الميناء السياحي إلى 100 محمل، على متنها أكثر من 2000 شخص.

ومن المنتظر أن تقطع السفن المشاركة ما بين 16-18 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي وحتى خط النهاية، بمحاذاة هلال نخلة جميرا الغربي.

وتقوم المحامل المشاركة برفع علم مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحدي دبي للياقة 30×30، وذلك مشاركة من قطاع الرياضات البحرية في تلك المبادرة التي حظيت باهتمام الكثيرين طوال الفترة الماضية.

وقال محمد عبد الله حارب، عضو مجلس إدارة النادي، إن سباق الجولة الأولى يشكل فرصة ذهبية لأداء وعطاء من خلال منافسة شريفة تستمر لمدة زمنية طويلة، من أجل توجيه القارب أو السفينة إلى خط النهاية واكتساب مهارات فكرية وذهنية، إضافة إلى اللياقة البدنية والتي تتطلبها طبيعة المنافسة في السباقات البحرية.

وأضاف: «منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 تكتسب أهمية كبيرة أيضاً لأنها تعتبر المنافسة الأقوى والأجمل في محمل كبير نوعاً ما يختلف كلياً عن بقية فئات القوارب، ما يجعل المنافسة فيه مختلفة في وجود طاقم كبير يعمل في المحمل يضم من 15-25 فرداً حسب اللوائح، ما يجعل المنافسة تضم أكبر شريحة من الأشخاص والأفراد، خاصة أن قائمة التسجيل وصلت حتى موعد إغلاق باب التسجيل إلى ما يصل إلى 100 سفينة، ستشارك اليوم في رسم لوحة متميزة وجميلة».

من جانبه، قال هزيم محمد القمزي، مشرف عام السباقات البحرية في النادي، إن المشاركة الكبيرة في أولى جولات البطولة، تعكس مدى الاهتمام والتجاوب الكبير الذي تحظى به السباقات التراثية البحرية من قبل مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف: «النادي يشارك اليوم من خلال هذا التجمع في تقديم لوحة رياضية مقترنة بالتراث، تجاوباً مع مبادرة تحدي دبي للياقة 30×30، حيث سينشد أكثر من 2000 شخص على متن ما يزيد على 100 محمل ناموس الفوز، في تنافس رياضي متميز ومجهود رائع لإيصال المحامل بأمان إلى خط النهاية».