لاجئون سابقون يشعرون «بالخيانة» لدى العودة إلى الصومال

مقديشو (أ ب)

أعرب كثير من اللاجئين الصوماليين عن حسرتهم وندمهم بعد أن عادوا إلى الصومال، إذ تبددت أمالهم في العيش بأمان في بلدهم الذي يعاني من وطأة هجمات تشنها حركة «الشباب» الإرهابية.

وتقول «مادينو دورو» عن عودتها إلى الصومال من «داداب»، أكبر مخيم للاجئين في العالم بكينيا بعد أن عاشت فيه قرابة 12 عاماً، «أشعر بأنني تعرضت للخيانة، فوعود الأمان والدعم عند العودة إلى الوطن لم تكن سوى وعود فارغة». و«دورو» من بين آلاف اللاجئين الذين غادروا المخيم، الذي يكتظ بزهاء 260 ألف لاجئ في كينيا المجاورة. وتعرض اللاجئون في بعض الأحيان لضغوط بعد أن أعلنت حكومة «نيروبي» أنها ستغلق «داداب»، واصفة إياه بأنه معقل تجنيد لحركة «الشباب» وقاعدة لشن هجمات.

ونفذت «الشباب» عدداً من الهجمات في كينيا انتقاماً لإرسال قوات كينية إلى الصومال في 2011 بهدف محاربة المتطرفين، الذين يشنون تمرداً ضد الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.

وتهدد الهجمات القاتلة التي يشنها المتطرفون في الصومال حياة العائدين من «داداب». وأوضحت «دورو» أن «كافة التحسينات الأمنية والمعيشية التي أخبرونا إياها كانت زائفة»، مشيرة إلى أن أطفالها الستة يبيتون في القذارة ويشربون مياه راكدة في مخيم النازحين بمقديشيو.