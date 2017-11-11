«النيابة العامة» تقبض على لقب البولينج

رضا سليم (دبي)

سجلت فرق النيابة العامة أول ألقابها بفوزها بالمركز الأول في منافسات البولينج للفرق التي أقيمت أمس الأول بمركز دبي الدولي البولينج، في افتتاح النسخة الخامسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم .

وحصد «النيابة» المركز الأول برصيد 1510 نقاط، بفضل تألق لاعباته جواهر عبيد وآلاء بسام وعزيزة محمد وميثاء شكري وعائشة خميس، وجاء في المركز الثاني فريق القيادة العامة لشرطة دبي برصيد 1501 نقطة، فيما أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية فريق بلدية دبي، برصيد 1462 نقطة.

وعلى مستوى الفردي، فازت مارلو جامبوا لاعبة شركة «دو» للاتصالات بالمركز الأول، بعدما سجلت 403 نقاط، وجاءت في المركز الثاني جويليون ميرو لاعبة مؤسسة دبي للمرأة، بعدما سجلت 371 نقطة، وأحرز المركز الثالث جواهر عبيد من النيابة العامة برصيد 368 نقطة. حضر افتتاح الدورة والمنافسات، موزة المري، عضو مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة رياضة المرأة رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وفوزية فريدون، مدير الدورة مدير تطوير رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية، في الوقت نفسه تدخل الدورة معترك المنافسات القوية للألعاب الجماعية والفردية، حيث تنطلق منافسات بطولات الكرة الطائرة، والريشة الطائرة في الصالة الرياضية المغطاة بنادي دبي ستارز في منطقة المزهر، فيما يدشن الشطرنج منافسات في نادي دبي للشطرنج والثقافة. وتضم منافسات بطولة الطائرة 7 فرق، تم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم الأولى، هيئة كهرباء ومياه دبي والنيابة العامة، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق كل من: هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومنطقة دبي التعليمية. ويدشن لقاء فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق هيئة تنمية المجتمع منافسات المجموعة الأولى في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم، تليها المباراة التي تجمع بين النيابة العامة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ويلتقي في الساعة الخامسة مساء غدٍ فريق هيئة الطرق والمواصلات مع فريق منطقة دبي التعليمية ضمن منافسات المجموعة الثانية.

من جانبها، أعربت هدى النوبي، المشرفة على فرق النيابة العامة في الدورة، عن سعادتها بحصد لقب فرق البولينج، مؤكدة أن النيابة تحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، وستكون جاهزة للقبض على بقية ألقاب المسابقات الأخرى، خاصة في الألعاب الجماعية، نظراً لأن جميع فرقنا تتعامل بروح الفريق الواحد، وقد نجحنا خلال المواسم الماضية في السيطرة على ألقاب كرة اليد، ولدينا «سوبر هاتريك»، ونتطلع إلى أن نحقق «سوبر هاترك» في كرة السلة هذا الموسم، إلا أن فريق الكرة الطائرة لم يكسر قاعدة المركز الثالث والميدالية البرونزية، وجهزنا أنفسنا هذا العام من أجل التحرك من المركز الثالث إلى الثاني والأول.

وأضافت: «استعدادات فرق النيابة ليست مرتبطة بالدورة بل أن هناك تدريبات ومشاركات على مدار العام، وقد شاركنا في مبادرة تحدي دبي للياقة، ولدينا الكثير من الأنشطة، ونلقى دعماً كبيراً من المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي، الذي يولي لنا كل الاهتمام من أجل أن نظل في الصدارة، ولعل لقب البولينج في الفرق يدق جرس إنذار لكل الفرق المشاركة بأن النيابة جاهزة للقبض على كل الألقاب».ونوهت إلى أن جواهر عبيد التي فازت بالميدالية البرونزية في الفردي قدمت مستوى رائعاً، وسجلت أعلى نقاط، ولو أن مسابقة الفردي كانت من دون المقيمات لحصدت الذهب بأقل مجهود، كما أن النتائج التي حققتها سواء على مستوى الفرق والفردي يؤكد أنها ستنضم قريباً لمنتخب الإمارات للبولينج.