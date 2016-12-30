«الساحل والصحراء» في صلب الرهانات الأمنية لفرنسا وأوروبا

نجامينا (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء الفرنسي «برنار كازنوف» إلى العاصمة التشادية نجامينا أمس، في زيارة للقوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل وللتعبير عن رسالة دعم للرئيس «إدريس ديبو» الحليف الثمين في مواجهة المتطرفين، الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية خطيرة.

واختار رئيس الحكومة الفرنسية، في أول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في السادس ديسمبر، منطقة في صلب الرهانات الأمنية لفرنسا وأوروبا، نظراً لبؤر المتطرفين العديدة التي تضمها.

وقال مكتب رئيس الوزراء الذي يشارك أصلاً في جهود مكافحة الإرهاب بصفته وزيراً سابق للداخلية «إنه حريص على لقاء الجنود الفرنسيين الذي يكافحون الإرهاب على بعد آلاف الكيلومترات عن بيوتهم». وتضم القوة الفرنسية المعروفة باسم «برخان»، التي زار «كازنوف» مقر قيادتها في نجامينا، حوالى أربعة آلاف رجل في خمس دول في منطقة «الساحل والصحراء» هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وتلت عملية «سرفال»، التي هزمت في 2013 المسلحين الذين سيطروا على جزء كبير من شمال مالي من دون أن تتمكن من القضاء على التهديد الذي يشكلونه.