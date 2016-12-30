«الساحل والصحراء» في صلب الرهانات الأمنية لفرنسا وأوروبا

نجامينا (أ ف ب)
وصل رئيس الوزراء الفرنسي «برنار كازنوف» إلى العاصمة التشادية نجامينا أمس، في زيارة للقوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل وللتعبير عن رسالة دعم للرئيس «إدريس ديبو» الحليف الثمين في مواجهة المتطرفين، الذي تواجه بلاده أزمة اقتصادية خطيرة.
واختار رئيس الحكومة الفرنسية، في أول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في السادس ديسمبر، منطقة في صلب الرهانات الأمنية لفرنسا وأوروبا، نظراً لبؤر المتطرفين العديدة التي تضمها.
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وتلت عملية «سرفال»، التي هزمت في 2013 المسلحين الذين سيطروا على جزء كبير من شمال مالي من دون أن تتمكن من القضاء على التهديد الذي يشكلونه.
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