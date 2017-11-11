بيرلجن بطل الرجال ويانكوفسكا تتصدر السيدات

حتا (الاتحاد)

أحرز الروسي سيرجي بيرلجن المركز الأول لفئة الرجال، في البطولة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط (إكس دبي سباتارن) التي أقيمت صباح أمس في منطقة حتا، بدعم من مجلس دبي الرياضي، فيما فازت البولندية ماريا يانكوفسكا بلقب السيدات، وسط مشاركة أكثر من 3 آلاف، ويدخل السباق ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وشهدت دبي أمس، 19 فعالية رياضية من مختلف المناطق، في مقدمتها المهرجان الرابع لتحدي دبي للياقة بمنطقة برج بارك، والذي شارك فيه الآلاف من الجمهور للاستمتاع بالفعاليات الرياضية وممارسة النشاط البدني.

حضر انطلاق المنافسات، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، الأمين العام المساعد بالمجلس، وقام غازي المدني مدير السياحة الرياضية في المجلس بتتويج الفائزين حيث تم تخصيص 20 ألف دولار للفائزين بالمراكز العشرين الأولى، منها 5 آلاف دولار لصاحب المركز الأول، و3 آلاف للمركز الثاني، وألفا دولار للمركز الثالث.

وجاء فوز الروسي سيرجي بيرلجن بالمركز الأول في فئة الرجال، بعدما سجل زمن بلغ 2:43:47 ساعة، وجاء ثانيا النرويجي هالفارد بورشيم بزمن 2:59:03 ساعة، وحل ثالثا الإسباني ماركو أنطونيو بيكيرا كاسترو بزمن 3:06:13 ساعة، فيما جاء فوز البولندية ماريا يانكوفسكا بالمركز الأول في فئة السيدات، بعدما قطعت المسافة في 3:46:57 ساعة، وحققت المركز الثاني الصربية إيفانا كولاريتش بزمن 3:49:04 ساعة، وحلت بالمركز الثالث الفرنسية أنجيلكا شيتانو بزمن 4:06:31 ساعة.