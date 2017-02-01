النيابة البحرينية تحقق مع 3 متهمين بتشكيل مجموعة إرهابية تستهدف رجال الأمن

المنامة (وكالات)

قالت النيابة العامة البحرينية: إنها بادرت أمس بالتحقيق مع ثلاثة متهمين في واقعة تشكيل مجموعة «إرهابية» الغرض منها استهداف رجال الأمن ومركباتهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف مناطق البلاد مع حيازتهم أسلحة نارية ومواد متفجرة لتنفيذها. وقالت النيابة العامة في بيان صحفي: إنها تلقت بلاغاً من جهاز الأمن الوطني بالقبض على ثلاثة متهمين الشهر الماضي من اصل سبعة من المتورطين في ارتكاب الأعمال الإرهابية باستهداف قوات الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف المناطق المملكة.

وأوضحت أن المتهم الأول «اعترف بالانضمام للجماعة الإرهابية وإيوائه لمطلوبين أمنياً في مقر سكنه، كما أقر المتهم الثاني بانضمامه للمجموعة الإرهابية بتقديم العون والمساعدة لها بالقيام بأعمال الإسعافات الأولية للمصابين من جراء المواجهات مع رجال الأمن». وأضافت أن جهود البحث والتحري توصلت إلى تحديد هوية الأشخاص مقترفي الجريمة وقيامهم بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية عملت على التخطيط لاستهداف رجال الأمن ومركباتهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد آخرين. وبينت أنها قامت باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون، ووجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة وإحراز مواد متفجرة وأسلحة نارية من غير ترخيص وإخفاء متهمين صدرت بحقهم أحكام جنائية وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال.