دبي (الاتحاد)

سجلت خيول جودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور أول انتصاراتها، في الموسم الافتتاحي لمضمار ميدان للموسم الجديد، والذي تألف من سبعة أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، برعاية طيران الإمارات، وحقق بطل المدربين دوج واتسون ثنائية، إلى جانب الفارس باتريك كوسيجراف.

وجاء الفوز لجودلفين عبر الجواد «نائب» بقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الإمارات 380 أي، وسجل زمناً وقدره 1:41:29 دقيقة.

ودونت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي اسمها في قائمة الأبطال، حين توج الجواد «بيت ستوب»، بإشراف سالم بن غدير، وبقيادة زافير زياني، بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق اميرتس سكاي كارجو، وسجل البطل 1:26:14 دقيقة.

ولم تنتظر خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية كثيراً، قبل أن يحقق المهر «المنارة»، بإشراف دوج واتسون، وبقيادة سام هتشكوت، فوزه في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، على لقب سباق اميرتس دوت كوم، وسجل البطل 1:12:51 دقيقة.

وأصبح الجواد «سيركل دريم» لناصر عسكر، وبإشراف ساتيش سيمار، وبقيادة الفارس الإيطالي انتونيو فيرسو، أول فائز في موسم سباقات مضمار ميدان، حين انتزع لقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب سباق المغامرات العربية، وسجل البطل 1:14:51 دقيقة.

وتألق المدرب هلال العلوي الذي أسرج الجواد «روثنبيرج» لفريق بايرلي، وبقيادة باتريك كوسيجريف (ثنائية)، في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الإمارات للعطلات، وسجل البطل 1:25:69 دقيقة.

كما نال عميد المدربين علي راشد الرايحي الفوز في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب سباق طيران الإمارات، بواسطة الجواد «ترنتي فورس»، بقيادة فارس الإسطبل تاج اوشي، وسجل البطل 2:07:74 دقيقة.

وحاز نجم الموسم الماضي المدرب أحمد بن حرمش الفوز في الشوط السابع والأخير، على لقب ايمرتس سكاى وارد، حين أسرج الجواد «جالفانز» لعبد المحسن العبد الكريم، بقيادة فرناندو هارا، وسجل البطل 1:38:58 دقيقة.