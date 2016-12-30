تقارب «طالبان» وموسكو وطهران.. نُذر حرب جديدة بالوكالة!

كابول (أ ف ب)

يزيد التقارب الظاهر بين متمردي حركة «طالبان» وروسيا وإيران في الأشهر الأخيرة المخاوف من نشوء حرب جديدة بالوكالة في أفغانستان، التي تعاني من الفوضى. وتؤكد موسكو وطهران أن اتصالاتهما مع المتمردين تهدف فقط إلى تعزيز الأمن في المنطقة، لكن الولايات المتحدة لا تخفي شكوكها إزاء الموضوع.

وأفاد الجنرال «جون نيكولسون»، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، بأن «موقف روسيا يستند إلى أن طالبان هي التي تحارب تنظيم داعش».

وتابع «نيكولسون»: «لا تستند الشرعية التي تنسبها روسيا إلى طالبان على وقائع، بل تهدف خصوصاً إلى زعزعة الحكومة الأفغانية وجهود حلف شمال الأطلسي ودعم أطراف النزاع». وأضاف: «إن الموقف مشابه في ما يتعلق بإيران، وهناك علاقات بين الإيرانيين وطالبان».

وتقول مصادر من الحكومة الأفغانية والمتمردين: «إن روسيا باعت مروحيات إلى القوات المسلحة الأفغانية وزودت مقاتلي طالبان بدعم عسكري في الوقت نفسه». من جانبه، أعلن مسؤول أمني أفغاني: «نحن قلقون جداً إزاء شحنات الأسلحة الروسية التي تم ضبطها مؤخراً في مناطق حدودية مع طاجيكستان».