4 سيارات للفائزين في «تحدي الوثبة» للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم، سباق تحدي الوثبة للقدرة، وهو السباق الثاني الذي ينظم بالقرية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبمشاركة نخبة من فرسان وفارسات يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة، وتبلغ مسافة السباق 120 كيلومتراً.

وخصصت للسباق 4 سيارات جوائز للفائزين، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، واكتملت الاستعدادات والترتيبات في القرية، حيث تم تجهيز مسارات السباق، وتحديد المحاور، كما تم تجهيز منطقة الفحص البيطري وتزويدها بأحدث الأجهزة، لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المشاركين، كما تم تجهيز المركز الإعلامي بأحدث وسائل الاتصال.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، تم ترسيم المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة، وتم ترسيم المرحلة الثانية باللون الأصفر ومسافتها 35 كلم، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 25 كلم، وتعقبها أيضا راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للوزن 60 كيلو جراماً.